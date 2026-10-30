ORBETELLO – Presentato nella mattina di oggi, 30 ottobre 2026, nella sala del consiglio comunale, il progetto per alcuni lavori di adeguamento della rete fognaria del promontorio di Ansedonia. Il progetto è promosso dal Consorzio C.o.s.a. (Consorzio obbligatorio stradale di Ansedonia), da Acquedotto del Fiora e dal Comune di Orbetello.

Sono intervenuti Andrea Silvagni, presidente del Consorzio, accompagnato dal vicepresidente Alessandro Bartoli e dall’avvocato Federico Corbò, componente Cda C.o.s.a., e il già senatore Roberto Berardi, consigliere delegato ai lavori pubblici del Comune di Orbetello. Con loro anche Roberto Renai, presidente di Acquedotto del Fiora.

Andrea Silvagni: «La collaborazione nella progettazione è un elemento fondamentale di questo percorso virtuoso»

«Il progetto dei lavori sulla rete fognaria del promontorio di Ansedonia – ha spiegato il presidente C.o.s.a., Andrea Silvagni – rappresenta un passaggio importante per il territorio, per la tutela ambientale e per la qualità della vita di residenti e frequentatori di questa parte così preziosa del nostro Comune. Come presidente del Consorzio, sono particolarmente soddisfatto che il Consorzio abbia svolto un ruolo di raccordo e di facilitazione tra il Comune di Orbetello e Acquedotto del Fiora, contribuendo a creare le condizioni per un dialogo costruttivo e per una collaborazione concreta finalizzata alla realizzazione dell’intervento».

«Crediamo che il valore del nostro ruolo sia stato proprio questo – precisa – far emergere le esigenze del territorio, favorire il confronto tra le istituzioni e il gestore del servizio idrico e accompagnare il percorso verso una soluzione condivisa, nell’interesse della comunità locale. La collaborazione nella progettazione da parte di Acquedotto del Fiora costituisce un elemento fondamentale di questo percorso. Si tratta di un’opera che guarda al futuro e che richiede la collaborazione di tutti i soggetti coinvolti, ciascuno con le proprie competenze e responsabilità. A tal proposito è ovviamente necessario che i consorziati coinvolti nell’esigenza di allaccio al collettore fognario si rendano disponibili».

«Il nostro impegno, come Consorzio – ha detto ancora Silvagni – continuerà a essere quello di lavorare in questa direzione: ascoltare, dialogare e collaborare affinché gli interventi necessari per Ansedonia possano procedere nel modo più efficace possibile. Ringrazio il Comune di Orbetello e Acquedotto del Fiora per la disponibilità al confronto e per il lavoro che stanno portando avanti. Quando si opera insieme, con obiettivi chiari e nell’interesse collettivo, è possibile ottenere risultati importanti per il territorio».

Roberto Berardi: «Da anni, con delibera di consiglio, i contributi del Comune al Consorzio sono passati dal 20 al 50% per le opere di interesse pubblico»

«Per quanto ci riguarda – ha sottolineato Berardi, delegato ai lavori pubblici – sosterremo il 50% delle spese che il C.o.s.a. si troverà ad affrontare nell’occasione. Da anni infatti, con delibera di consiglio, i contributi del Comune al Consorzio sono passati dal 20 al 50% per le opere di interesse pubblico, un riconoscimento concreto del ruolo che il Consorzio svolge ogni giorno nella cura della frazione e un aiuto tangibile per i consorziati».

«Questo ha permesso di raggiungere, nel corso del tempo, importanti obiettivi – prosegue –: sul fronte della sicurezza sono state installate le telecamere di videosorveglianza, a presidio della frazione e a supporto delle forze dell’ordine e, inoltre, sono stati realizzati i sovrappassi pedonali, che hanno reso più sicuri gli spostamenti a piedi di residenti e turisti. A questo si aggiungono gli imminenti lavori per la fibra ottica su tutta Ansedonia, che portano connessioni veloci a famiglie, professionisti e attività».

«Telecamere, sovrappassi, fibra e ora – ha aggiunto Berardi – si lavora all’adeguamento della rete fognaria. Un intervento poco visibile ma decisivo per la qualità della vita dei residenti e per la tutela di uno dei tratti di costa più belli e delicati della Maremma che, nei mesi estivi, vede moltiplicarsi le presenze. L’obiettivo è rendere la rete più efficiente e adeguata ai carichi reali della frazione, ridurre il rischio di malfunzionamenti e dispersioni e proteggere così il mare e l’ambiente costiero».

«Le fognature non si vedono, ma da loro dipendono la salute del mare e la vivibilità di un territorio – ha concluso –. Con questo intervento diamo ad Ansedonia un’infrastruttura all’altezza della sua bellezza e delle sue esigenze. Ed è solo l’ultimo capitolo di un lavoro che in questi anni non si è mai interrotto. Ringrazio gli uffici comunali per il lavoro svolto e i residenti per la collaborazione durante i cantieri. Continueremo su questa strada».

Roberto Renai: «Siamo a disposizione per raggiungere l’obiettivo»

«Come Acquedotto del Fiora siamo a disposizione del Comune e del Consorzio – afferma in conclusione Roberto Renai, presidente di Acquedotto del Fiora – e salutiamo positivamente questa soluzione che guarda alla tutela ambientale e rappresenta un risultato importante e condiviso per la comunità e il territorio. Ringraziamo Comune e Consorzio per la volontà e l’impegno congiunto, noi mettiamo a disposizione di questo obiettivo tutte le conoscenze e competenze tecniche dell’azienda, a partire dalla piena collaborazione nella progettazione con i tecnici individuati dal Consorzio».