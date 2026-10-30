GROSSETO – Una piazzetta nel cuore della città porta da oggi il nome di Mario Innocenti, scrittore, insegnante e fondatore, insieme ai figli Elena e Stefano, della casa editrice omonima. La cerimonia di intitolazione si è svolta questa mattina in via Mazzini, accanto alla Biblioteca Chelliana, alla presenza del sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna, dell’assessore alla toponomastica Fabrizio Rossi e di Stefano Innocenti.

“Con questa intitolazione – dichiarano Vivarelli Colonna e Rossi – vogliamo rendere omaggio a una figura che ha saputo lasciare un segno nella storia culturale della nostra città. Ricordare Mario Innocenti significa valorizzare chi, attraverso il proprio lavoro e la propria passione, ha contribuito a custodire l’identità di Grosseto. Dedicare questo spazio allo scrittore significa legare il suo ricordo a un luogo che ha avuto un valore importante nella sua vita, proprio a fianco di quella struttura che lui ha vissuto come studente del Liceo Classico, che poi è divenuto biblioteca, e di fronte alla scuola elementare dove andava a prendere la figlia Elena”.

A quindici anni dalla sua scomparsa, Innocenti viene ricordato per il suo impegno nella divulgazione della storia locale, anche attraverso la collana Briciole di storia, e per la sua attività di insegnante di chimica, svolta con entusiasmo e capacità di coinvolgere gli studenti.