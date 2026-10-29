GROSSETO – È stato inaugurato questa sera, alla presenza delle atlete e dello staff della Pallavolo Grosseto, il nuovo maxischermo al palazzetto dello sport Azzurri d’Italia di Grosseto.

Il maxischermo e l’avvio della stagione

«Lo schermo a led è stato acquistato dall’amministrazione comunale» afferma Riccardo Tinacci che ha ringraziato il Comune. L’inaugurazione è stata anche l’occasione per dare ufficialmente il via alla stagione sportiva, con la presentazione delle squadre. A svelare lo schermo sono stati il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore allo sport Fabrizio Rossi.

Il settore Uisp

Lo staff della società per il settore Uisp è guidato dal direttore tecnico Maurizio Natalini, con Andrea Delli Castelli come dirigente responsabile e Dario Vecchi come preparatore atletico. Le squadre sono quattro: l’Under 14, allenata da Federica Fontana; l’Under 16 Rossa, allenata da Maurizio Natalini; l’Under 16 Nera, allenata da Federica Fontana; l’Under 18, allenata da Valentina Corsetti.ù

Il settore federale

Per il settore federale, quello della Fipav, il direttore sportivo è Vito Di Giovanna e il preparatore atletico è Simone Zanobi. Le squadre sono sette. Federica Brizzi allena l’Under 12 Elsa Autoscuola, l’Under 17 Luca Consani e l’Under 19. Rossano Rossi guida l’Under 13 Deep Chic, l’Under 15 Eurometal e l’Under 17 EdiliziAcrobatica. La Terza Divisione Giorgio Peri è allenata da Maurizio Natalini.

La serie B2 Giorgio Peri

La prima squadra, la serie B2 Giorgio Peri, è allenata da Beppe D’Auge. Il secondo allenatore è Federica Brizzi, il dirigente Lamberto Cardelli, il preparatore Marco Marraccini e il medico la dottoressa Eva Veropalumbo.

Il roster

Il roster comprende due palleggiatrici, Gaia Gulino (numero 10) e Angelica Rossetti (numero 27). Le schiacciatrici sono cinque: Matilde Boso (12), Sara D’Erasmo (18), Eleonora Folino (22), Isabel Di Martino (20) e Sofia Seghetta (29). L’opposto è Matilde Petrucci (15). Le centrali sono quattro: Alessia Montechiarini (9), Sofia Luschi (8), Lavinia Puglisi (17) ed Emma Rossi (13). I liberi sono due: Jolye Tocci (2) e Francesca Croce (6).

Lo staff di supporto

Durante le partite, e anche agli allenamenti, il team è sostenuto da Luca Tinacci, Stefano Raulli, Lucio Chipa e Andrea Barsotti.

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