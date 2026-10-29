GROSSETO – Trasferta piemontese per Daniele Moretti dell’Atletica Grosseto Banca Tema, protagonista domenica 25 ottobre a Torino in occasione della Mezza che Vale, manifestazione nazionale di corsa su strada che ha richiamato oltre 700 appassionati sulla distanza dei 21,097 chilometri, alla quale si aggiungono i 500 della gara sui 10km e i 1.200 che hanno corso in formato non-competitivo.

Moretti ha completato la mezza maratona in 1h51’23” (Real time 1h50’29”, foto Irunning), conquistando il quinto posto nella categoria M65 e il suo nuovo primato personale. Una prova che conferma la presenza degli atleti biancorossi Master anche negli appuntamenti su strada al di fuori della Toscana, portando i colori della società grossetana in una manifestazione di richiamo nel calendario podistico piemontese.

La gara, organizzata dall’Equilibra Running Team, ha raggiunto nel 2026 la decima edizione e si è svolta su un percorso certificato e omologato FIDAL. La partenza da Piazza Vittorio Veneto, nel cuore di Torino, con un itinerario che ha alternato le vie del centro storico ai tratti lungo il Po e la Dora, attraversando anche aree verdi e parchi cittadini.

Dopo il passaggio in via Po e piazza Castello, il tracciato ha proseguito verso corso Regina Margherita e i ponti sulla Dora, toccando il Parco Colletta e le zone di Lungo Stura Lazio. Il percorso ha poi raggiunto San Mauro Torinese e il Parco del Meisino, prima di rientrare verso il centro e concludersi lungo il Po. Un itinerario che ha unito paesaggi urbani a quelli naturalistici, offrendo ai partecipanti l’occasione di attraversare alcuni degli ambienti più caratteristici del capoluogo piemontese.

Per la cronaca, la gara principale sulla mezza maratona è stata vinta dal marocchino Hicham Hanyn e dall’italiana Laura Restagno.

Per l’Atletica Grosseto Banca Tema, il risultato di Daniele Moretti rappresenta un nuovo piazzamento di categoria in una competizione nazionale, in un calendario che vedrà come prossimo appuntamento la Festa della Marcia Toscana, dove la società biancorossa sarà presente con tutti i suoi migliori esponenti nel pomeriggio di sabato 7 novembre a Sesto Fiorentino.