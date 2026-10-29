GROSSETO – Il bel tempo continua a essere protagonista in Maremma. Oggi, giovedì 29 ottobre, e domani, venerdì 30 ottobre, la provincia di Grosseto sarà interessata da condizioni meteorologiche prevalentemente stabili, con ampie schiarite, poche nuvole e temperature ancora gradevoli per il periodo. Da venerdì è atteso un leggero calo termico, accompagnato da venti nordorientali più vivaci. Non sono previste precipitazioni significative.

Giovedì 29 ottobre: sole e clima piacevole

La giornata di oggi sarà caratterizzata da cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte della provincia. Qualche addensamento potrà interessare le zone interne, senza particolari conseguenze. A Grosseto le temperature potranno raggiungere i 22 gradi, mentre a Follonica si arriverà fino a 23 gradi. Più fresco nelle zone collinari e sull’Amiata, soprattutto nelle prime ore del mattino e in serata.

Venerdì 30 ottobre: ancora bel tempo, ma temperature in calo

Anche domani il sole sarà protagonista, con cieli generalmente sereni o poco nuvolosi. Le temperature massime diminuiranno leggermente, attestandosi intorno ai 20 gradi sulla costa e nel capoluogo. A Follonica sono previsti valori compresi tra 12 e 20 gradi. I venti soffieranno prevalentemente da nordest, con intensità localmente moderata.

Le temperature nelle diverse zone della Maremma

Nel nord della provincia, Follonica passerà dai 23 gradi di oggi ai 20 di domani, mentre Massa Marittima registrerà massime intorno ai 22 gradi giovedì e 19 venerdì. Nel capoluogo si passerà da circa 22 a 20 gradi. Sull’Amiata il clima sarà più fresco, con valori inferiori rispetto alla pianura. A sud, Orbetello avrà temperature comprese tra 13 e 20 gradi oggi e tra 12 e 20 domani. Condizioni simili lungo la costa dell’Argentario.

Venti e mare: venerdì aumenta la ventilazione

Il Centro Funzionale Regionale della Toscana conferma condizioni di tempo stabile, senza fenomeni significativi per giovedì. Per venerdì segnala una tendenza al rinforzo dei venti. Attenzione quindi soprattutto nelle zone costiere e sui rilievi, dove la ventilazione potrà risultare più sostenuta.

Le previsioni comune per comune

Per conoscere le previsioni per le prossime ore e prossimi giorni della provincia di Grosseto, Comune per Comune, potete consultare anche il servizio meteo de IlGiunco.net: www.ilgiunco.net/meteo/. Qui trovate tante informazioni interessanti, dalle temperature all’intensità del vento.

Fonte: 3BMeteo