GROSSETO – «Mi hanno detto che la lista d’attesa per il consulto psicomotorio è lunga e che devo aspettare, ma così mio figlio rischia di perdere l’anno». La testimonianza è quella di una madre che si trova a combattere per i diritti del proprio figlio.

Il bambino quest’anno ha iniziato a frequentare le prima elementare. «È già seguito dalla logopedista. Le maestre però mi hanno detto che servirebbe un consulto psicomotorio. Un mese fa sono stata dalla neuropsichiatra e anche lei ha confermato questa cosa».

Nessuna data per l’appuntamento

La madre è andata dunque in via don Minzoni, pensando di poter prendere un appuntamento.

«Mi hanno risposto che sarà il Pizzetti a chiamare, ma non si sa quando, visto che le liste d’attesa sono molto lunghe. Tra l’altro, dopo un mese, la relazione della neuropsichiatra non è ancora disponibile».

Le sedute private costano 60 euro

La madre intanto ha fatto quel che poteva: «Ho comprato a mio figlio il quaderno con i quadretti colorati e i supporti che potevo fornirgli, ma lo vedo che con il foglio davanti è perso. Così rischia di perdere l’anno».

Il bambino già fa due sedute di logopedia a settimana passate dalla Asl, e ne dovrebbe fare due di psicomotricità. «Andiamo a pagamento, ma le sedute costano 60 euro, e io più di una a settimana non posso proprio sostenerla» racconta.

«Mio figlio ha bisogno ora»

«In questo momenti ci troviamo in un limbo – afferma – di fatto non sappiamo nemmeno quando verremo chiamati, non mi hanno dato alcuna tempistica: un mese, tre, un anno. Mi hanno detto solo che le liste di attesa sono lunghe. Ma mio figlio ha bisogno ora, o rischia di restare al palo».