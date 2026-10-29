SCARLINO – Monica Faenzi, ex sindaca di Castiglione della Pescaia, parlamentare di Forza Italia e in passato candidata a sindaca di Scarlino, dovrà presentarsi davanti al giudice.

A dare la notizia è l’avvocato Paolo Bastianini, che rappresenta gli ex sindaci di Scarlino Flavio Agresti, Maurizio Bizzarri, Fabio Fedeli, Alduvinca Meozzi, Marcello Stella e Francesca Travison.

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La citazione a giudizio

«La Procura della Repubblica di Grosseto ha deciso di citare a giudizio Monica Faenzi per il reato di diffamazione aggravata ai danni degli ex sindaci di Scarlino, e il 5 febbraio 2027 si terrà la prima udienza predibattimentale davanti al Tribunale di Grosseto», afferma Bastianini.

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L’esposto degli ex sindaci

Tutto nasce dall’esposto che gli ex sindaci di Scarlino hanno presentato alla Procura di Grosseto nel luglio del 2024, alla fine della campagna elettorale per l’elezione del primo cittadino scarlinese. Gli ex sindaci avevano denunciato che il 18 maggio 2024, durante la campagna per le amministrative, un utente aveva «postato» su Facebook un video registrato la sera prima durante una cena-incontro organizzata a sostegno del candidato sindaco di Follonica Matteo Buoncristiani.

La frase al centro del caso

«Il video – prosegue lo studio legale – riprendeva parte di un intervento che Monica Faenzi, candidata sindaca di Scarlino, aveva tenuto la sera prima. In particolare, Faenzi dichiarava al pubblico presente: “tutti i sindaci di Scarlino in qualche modo hanno perso immediatamente il ruolo di controllore e sono diventati collusi con, purtroppo, l’industria del territorio questo a me non capiterà…”».

«In poche ore la dichiarazione era diventata di dominio pubblico ed era stata ripresa anche da vari giornali online. La discussione nata tra le parti sulla stampa locale si era chiusa con Faenzi che aveva rivendicato la dichiarazione».

Le richieste di archiviazione

«Nel procedimento penale che ne è seguito, nel gennaio 2025, il pubblico ministero aveva chiesto l’archiviazione perché riteneva che il termine «collusi» non fosse offensivo: una lettura contestata dalle persone offese, che avevano dovuto presentare opposizione citando il vocabolario Treccani, per il quale il termine «colluso» (participio passato del verbo colludere, per traslato: intendersela con qualcuno a danno di un terzo) significa “Che, o chi, ricopre incarichi politici e amministrativi e si accorda segretamente con la malavita organizzata”».

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Il giudice per le indagini preliminari Marco Mezzaluna aveva respinto la richiesta del pubblico ministero e aveva ordinato di acquisire il video e di sentire, a sommarie informazioni, chi lo aveva girato. Il pubblico ministero aveva svolto le indagini indicate dal giudice e nell’autunno del 2025 aveva chiesto di nuovo l’archiviazione, questa volta per «particolare tenuità del fatto»: il fatto veniva considerato esistente, ma con un danno minimo.

«Le persone offese hanno dovuto presentare opposizione ancora una volta, per ricordare che la Cassazione esclude la particolare tenuità del fatto quando la diffamazione consiste nell’accostare la persona offesa agli ambienti mafiosi: perché il solo richiamo alla mafia lede in modo gravissimo l’onore della vittima del reato», ricorda Bastianini.

L’imputazione coatta

Nel luglio 2026 il giudice Marco Mezzaluna ha respinto anche la seconda richiesta di archiviazione e ha ordinato l’imputazione coatta, cioè ha imposto al pubblico ministero di formulare l’accusa**.

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