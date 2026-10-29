ORBETELLO– Circa 1.800 articoli tra giocattoli, maschere, decorazioni e accessori per Halloween sono stati sequestrati dalla Guardia di finanza nell’ambito di una serie di controlli effettuati in provincia di Grosseto per tutelare la sicurezza dei consumatori.

L’operazione è stata condotta dai militari della Compagnia di Orbetello e della Tenenza di Castiglione della Pescaia, che hanno individuato i prodotti irregolari all’interno di due esercizi commerciali. La merce era già esposta sugli scaffali e pronta per essere venduta in vista della festa del 31 ottobre.

Gli articoli sequestrati sono risultati privi della marcatura CE e/o delle informazioni obbligatorie in lingua italiana, previste dalla normativa nazionale ed europea. Si tratta di indicazioni fondamentali per consentire ai consumatori di conoscere le caratteristiche dei prodotti e le corrette modalità di utilizzo.

Particolare attenzione è stata riservata ai giocattoli e agli accessori destinati ai bambini, per i quali il rispetto degli standard di sicurezza è essenziale per prevenire possibili rischi per la salute e l’incolumità dei più piccoli.

Oltre al sequestro amministrativo dei circa 1.800 prodotti, i finanzieri hanno segnalato i titolari dei due negozi alla Camera di Commercio per gli adempimenti e gli eventuali provvedimenti di competenza.

I controlli rientrano nell’attività intensificata dal Comando provinciale della Guardia di finanza di Grosseto in occasione dell’avvicinarsi di Halloween, con l’obiettivo di contrastare la commercializzazione di prodotti non conformi, tutelare la salute dei cittadini e garantire una concorrenza leale tra le imprese.