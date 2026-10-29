ROCCASTRADA – Il Comune rinnova la lotta ai comportamenti scorretti e ricorda che sul proprio territorio sono attive le fototrappole per contrastare l’abbandono illecito dei rifiuti. I dispositivi vengono collocati in base alle esigenze di controllo, con l’obiettivo di individuare i comportamenti scorretti, prevenirne il ripetersi e tutelare l’ambiente e il decoro dei centri abitati e delle campagne.

L’impiego delle fototrappole si inserisce in un percorso che l’Amministrazione comunale porta avanti da anni: campagne informative, iniziative di sensibilizzazione e comunicazioni sulle corrette modalità di conferimento, sulle disposizioni del Regolamento comunale e sull’inasprimento delle sanzioni previsto dalla normativa nazionale. Un’attività di informazione alla quale si affiancano ora controlli puntuali. Le fototrappole hanno già permesso di individuare e sanzionare diversi comportamenti irregolari.

«In questi anni abbiamo informato, spiegato e sensibilizzato – dichiara Emiliano Rabazzi, assessore all’Ambiente del Comune di Roccastrada – Abbiamo ricordato più volte ai cittadini come conferire correttamente i rifiuti e quali conseguenze comportino gli abbandoni. La stragrande maggioranza delle persone rispetta le regole e dimostra ogni giorno attenzione per il territorio. Proprio per questo non possiamo più accettare che i comportamenti di pochi vanifichino l’impegno di tanti».

«Abbandonare un sacco di rifiuti o un ingombrante non significa soltanto sporcare un luogo pubblico – prosegue Rabazzi –. Significa rendere necessari interventi straordinari di raccolta e pulizia, con l’impiego di personale, mezzi e risorse economiche. Sono costi che ricadono sull’intera collettività e che potrebbero essere destinati ad altri servizi e alla cura del nostro territorio. Non è giusto che tutta la comunità paghi per l’inciviltà di pochi. Le fototrappole sono prima di tutto uno strumento di prevenzione e di tutela della comunità, ma devono essere anche un segnale chiaro: chi abbandona i rifiuti rischia sanzioni pesanti e deve assumersi la responsabilità delle proprie azioni. Dopo tanti anni di sensibilizzazione non possiamo più tollerare questi comportamenti. Continueremo a informare e a mettere a disposizione i servizi di conferimento, ma continueremo con altrettanta determinazione a far rispettare le regole. Chi conferisce correttamente non ha nulla da temere».

L’Amministrazione ricorda che il Regolamento comunale per la gestione integrata dei rifiuti disciplina le modalità di conferimento e prevede sanzioni per chi non le rispetta.

Anche la normativa nazionale è stata rafforzata: per l’abbandono di rifiuti urbani accanto ai contenitori stradali, quando il fatto non costituisce reato, sono previste sanzioni amministrative da 1.000 a 3.000 euro e, se viene utilizzato un veicolo a motore, il fermo del mezzo per un mese.

Per altre condotte di abbandono di rifiuti non pericolosi è prevista un’ammenda da 1.500 a 18.000 euro, con possibile sospensione della patente da quattro a sei mesi quando il fatto è commesso mediante un veicolo a motore.

Anche l’abbandono di piccoli rifiuti, come mozziconi e scontrini, è sanzionato con importi da 80 a 320 euro. Per i titolari di imprese e i responsabili di enti, così come per l’abbandono di rifiuti pericolosi, sono previste conseguenze penali ancora più severe, secondo le diverse fattispecie di legge.

Il Comune ricorda infine che è possibile conferire gratuitamente le tipologie di rifiuti ammesse al Centro di raccolta in località Il Bargio, lungo la SP21, nei pressi dell’incrocio del Terzo a Roccastrada.

La struttura è aperta lunedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle 9 alle 12, e giovedì dalle 15 alle 18.

È inoltre disponibile il servizio gratuito di ritiro a domicilio dei rifiuti ingombranti, da prenotare tramite Sei Toscana al numero verde 800 127 484 o sul sito del gestore.

«Rispettare l’ambiente significa rispettare la propria comunità – conclude Rabazzi –. Ognuno deve fare la propria parte, perché un territorio pulito è un diritto di tutti e una responsabilità di ciascuno».