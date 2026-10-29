GROSSETO – Soddisfazioni e tanti impegni per il Grosseto Rugby, con le categorie giovanili protagoniste tra competizioni, incontri interregionali e tanto divertimento in campo. Domenica sul campo di Cecina, si è disputata la semifinale di barrage Under 16 tra Tirreno Rugby Club e Granducato 2, terminata con il punteggio di 107-7 per i tirrenici, che aveva convocato e schierato in campo il maremmano Golini.

Esordio stagionale anche per le ragazze dell’Under 14, impegnate a Sesto in un incontro interregionale nell’ambito del progetto A.R.T.E., dedicato alla crescita e alla promozione del rugby femminile.

Una giornata interamente dedicata al rugby in rosa, che ha visto scendere in campo ragazze delle categorie Under 14, Under 16 e Under 18, provenienti da diverse regioni del Centro Italia. Tra le presenti anche le storiche Cariello, Collanino e Orlando, che hanno portato a casa la vittoria.

Bella giornata anche per i piccoli dell’Under 8 del Grosseto Rugby, impegnati a Rosignano insieme ai coetanei dell’Elba. Tre i bambini grossetani presenti, che hanno affrontato Cecina, Scintilla Pisa e Rosignano, conquistando la vittoria in tutte le partite.

Grande soddisfazione nelle parole dell’allenatrice: “I nostri piccoli rugbisti sono stati bravissimi: nonostante la giovane età, hanno rispettato i principi del gioco, mostrando placcaggi efficaci e tanti passaggi, che hanno garantito una bella continuità di gioco”.

Tre categorie, tante emozioni e un unico filo conduttore: crescere insieme attraverso il rugby, dentro e fuori dal campo.

La società rinnova quindi l’invito a provare gratuitamente questo sport con i seguenti orari:

Minirugby: mercoledì e venerdì dalle 18 alle 19/19:30

Seniores Maschile : Lunedì dalle 19:15 Mercoledì dalle 19:00

Seniores femminile: Lunedì 19:15, Martedì e Giovedì 19:30

Juniores Femminile (Under 14,16 e 18): Lunedì 19:15 e Venerdì ore 18:00

Per qualsiasi informazione contattare i numeri 329 4235403, 389 4525692 o 335 7103604 oppure le pagine social della società