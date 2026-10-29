GROSSETO – Un “sì” può cambiare la vita di un’altra persona, a volte di più di una. Su questo messaggio si basa “Co-autori di rinascite”, il convegno sulla donazione di organi, tessuti e cellule in programma sabato 31 ottobre, dalle 9 alle 13, all’auditorium dell’ospedale Misericordia di Grosseto.

L’iniziativa è organizzata dalla Asl Toscana sud est insieme all’Organizzazione toscana trapianti e alle associazioni del settore: Aido, cioè l’Associazione italiana per la donazione di organi, tessuti e cellule; Avis, l’Associazione volontari italiani del sangue; Admo, l’Associazione donatori midollo osseo; Vite e Aned, l’Associazione nazionale emodializzati, dialisi e trapianto. La partecipazione è libera e aperta a tutta la cittadinanza.

Il programma della mattinata

Nella prima parte medici e infermieri del Misericordia spiegano come funziona il percorso della donazione, passo dopo passo. Seguono due tavole rotonde: la prima è dedicata alla donazione di organi, la seconda a quella di tessuti.

Poi spazio a “Voci e testimonianze”, con gli interventi delle associazioni e il racconto di chi la donazione l’ha vissuta in prima persona. In chiusura è previsto un momento pratico per spiegare come esprimere il proprio consenso.

«Tutto comincia da qui»

«Quello dei trapianti è un tema fondamentale e parlarne è necessario – sottolinea Lara Entani Santini, responsabile dell’unità operativa semplice dipartimentale Coordinamento locale donazione e trapianti -. In Italia oltre 9mila persone, tra cui anche bambini, aspettano un trapianto, ma gli interventi effettuati coprono appena il 10% del fabbisogno. Al Misericordia ci occupiamo del procurement: individuiamo i potenziali donatori, seguiamo ogni fase fino al prelievo e restiamo accanto alle famiglie. Il trapianto si svolge poi nei centri autorizzati, ma tutto comincia da qui. Ogni donazione può restituire una vita, a volte più di una».

Una scelta da fare in vita

Uno degli obiettivi del convegno è aiutare i cittadini a orientarsi. «Questa importante iniziativa serve per spiegare alla cittadinanza in modo semplice come funziona il percorso e come ognuno può esprimere la propria volontà – aggiunge Giovanna De Maria, responsabile infermieristica del Coordinamento donazione organi e tessuti della Asl Toscana sud est -. Decidere in vita, con serenità, è anche un modo per non lasciare questa scelta ai propri familiari nel momento più difficile».

In Italia si può dichiarare la propria volontà sulla donazione in diversi modi: all’ufficio anagrafe del Comune, al momento del rilascio o del rinnovo della carta d’identità, negli sportelli della propria Asl, oppure con l’iscrizione all’Aido. In ogni momento si può anche cambiare idea, e conta sempre l’ultima dichiarazione resa.

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