GROSSETO – Rivedere il distretto socio-sanitario e tornare a zone più piccole, più vicine ai cittadini. È la richiesta del gruppo consiliare Noi moderati-Udc popolari, che per voce del capogruppo Amedeo Gabbrielli torna a chiedere con forza di riprendere la proposta presentata due anni fa da Andrea Ulmi, all’epoca consigliere regionale, sulla revisione dei distretti socio-sanitari e del Coeso in provincia di Grosseto. Il gruppo aveva già riportato la proposta all’attenzione dell’amministrazione comunale lo scorso giugno.

La critica al maxi-distretto

Al centro dell’iniziativa c’è la fusione da cui è nato l’attuale maxi-distretto socio-sanitario, che riunisce Grosseto, l’Amiata e le Colline metallifere. Secondo il gruppo è un assetto troppo grande, che non garantisce risposte omogenee né adeguate alle caratteristiche dei diversi territori. Per i consiglieri il problema oggi pesa ancora di più, visto che alla guida del Coeso c’è proprio il sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna.

«Il bonus-fusione non c’è più»

«Quando fu accolta la fusione tra i tre distretti esisteva un bonus-fusione, che allora garantiva al neonato maxi Coeso più di 500mila euro l’anno – dichiara Gabbrielli -. Questo ormai da alcuni anni non c’è più, e il tempo sta dimostrando la bontà dell’analisi fatta a suo tempo da Andrea Ulmi. L’idea che una struttura così vasta ed eterogenea crei criticità gestionali e una rappresentatività sbilanciata per il Comune di Grosseto si sta facendo largo in tutto il territorio provinciale, anche tra amministratori di diverso colore politico. I precedenti di altre aree della Toscana, come la zona aretina, dimostrano che tornare a zone distretto più vicine ai cittadini è una strada assolutamente percorribile».

L’appello all’amministrazione

Noi moderati-Udc popolari chiede quindi all’amministrazione comunale e alle commissioni competenti di avviare un percorso di valutazione serio e concreto. Secondo il gruppo bisogna tenere conto anche del punto di vista privilegiato del sindaco, che ricopre la carica di presidente del Coeso.

«È il momento di mettere mano alla governance e ridefinire i distretti della nostra provincia – conclude Gabbrielli -. Nella situazione attuale le necessità degli 82mila abitanti di Grosseto devono adeguarsi a territori disomogenei, con conseguenti richieste fuori capitolato da parte del Coeso. Un Coeso più piccolo e dimensionato sulle reali necessità locali permetterebbe una gestione più mirata e un’attenzione di gran lunga migliore verso le persone più deboli e le fasce fragili della nostra comunità, superando un modello che ha mostrato evidenti discrepanze e limiti operativi».

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