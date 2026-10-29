GAVORRANO – Sabato 7 novembre, alle ore 10:00, presso la Sala Consiliare del Comune di Gavorrano, si terrà il seminario “Identità in ascolto – Disforia di genere, consapevolezza e servizi per i giovani e le famiglie”, promosso dalla Commissione Pari Opportunità, finanziato da Regione Toscana nell’ambito del progetto RE.A.DY.

L’iniziativa si inserisce nel percorso che il Comune porta avanti da anni in collaborazione con la Rete nazionale delle Pubbliche Amministrazioni Anti Discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere, con l’obiettivo di promuovere informazione, rispetto delle differenze e contrasto ai pregiudizi.

Durante il progetto sono state realizzate due azioni principali: il “Vocabolario dell’Inclusione”, rivolto agli studenti della scuola secondaria di primo grado per promuovere l’uso consapevole delle parole e relazioni rispettose, e “Mi Riconosco!”, un percorso dedicato all’identità di genere, con attività di approfondimento e formazione rivolte anche agli adulti e agli insegnanti.

L’incontro vuole essere un’occasione di conoscenza e confronto aperta alla cittadinanza, per favorire una maggiore consapevolezza e contribuire alla costruzione di una comunità inclusiva e attenta ai bisogni delle nuove generazioni.

Luogo: Sala Consiliare del Comune di Gavorrano

Data: sabato 7 novembre 2026

Orario: ore 10:00