CAPALBIO – Il Comune di Capalbio rende omaggio ad Adelaide Aglietta nell’80esimo anniversario del voto alle donne e a cinquant’anni dalla sua elezione a prima donna segretaria di un partito politico in Italia, due ricorrenze che si intrecciano nel segno dei diritti, della partecipazione democratica e del ruolo delle donne nella vita pubblica.

L’iniziativa è in programma per sabato 31 ottobre, alle ore 17, al Nuovo Cinema Tirreno di Borgo Carige (Capalbio) e sarà l’occasione per ricordare la figura di Aglietta attraverso le testimonianze e i contributi di personalità che hanno condiviso con lei esperienze politiche e battaglie civili.

“Adelaide Aglietta è stata una delle donne che hanno contribuito a segnare la storia politica del nostro Paese portando avanti con coraggio le proprie idee e battaglie per i diritti civili, la giustizia, la libertà e la difesa delle istituzioni democratiche – dichiara il sindaco Gianfranco Chelini -. Ricordarla oggi significa mettere in relazione due passaggi fondamentali della nostra storia democratica: il riconoscimento del diritto di voto alle donne, nel 1946, e la sua elezione, trent’anni dopo, a segretaria del Partito Radicale”.

“Capalbio è orgogliosa di ricordare una figura così autorevole, che aveva con il nostro territorio un legame profondo. Aglietta aveva infatti una casa a Capalbio, dove ancora oggi vivono le sue due figlie, una delle quali introdurrà l’evento. L’incontro del 31 ottobre – conclude il primo cittadino – sarà un’occasione per approfondire la sua eredità politica e culturale insieme a ospiti di altissimo profilo e insieme a chi ha condiviso con lei una parte importante del proprio percorso di vita e di impegno civile”.

Figura centrale del Partito Radicale e del panorama politico italiano degli anni Settanta e Ottanta, Adelaide Aglietta fu protagonista di numerose campagne sui diritti civili, l’emancipazione femminile e le libertà individuali. Eletta alla Camera per la prima volta nel 1979, ricoprì la carica di deputata al Parlamento europeo dal 1989 al 1999, dove divenne presidente del Gruppo Verde.

Il suo nome è legato anche al processo alle Brigate Rosse di Torino, nel quale accettò di far parte della giuria popolare nonostante il clima di intimidazione e le minacce ricevute, diventando un simbolo di difesa delle istituzioni democratiche e dello Stato di diritto.

All’incontro, oltre al sindaco Gianfranco Chelini, interverranno Francesco Rutelli, ex vicepresidente del Consiglio dei ministri, Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, e Francesca Scopelliti, giornalista ed ex senatrice. Saranno inoltre presenti Paolo Vigevano, dirigente d’azienda ed ex deputato, e Olivia Ratti, attivista già direttrice delle risorse umane al Parlamento europeo. A coordinare l’incontro sarà il giornalista e conduttore radiofonico Giancarlo Loquenzi. L’evento sarà trasmesso in diretta su Radio Radicale.

“Una bellissima occasione per rendere omaggio a una figura straordinaria della storia politica e civile del nostro Paese – ha detto il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani -. Ricordare Adelaide Aglietta significa ripercorrere la vita di una donna coraggiosa, una pioniera che ha saputo abbattere barriere storiche e culturali diventando la prima donna segretaria di un partito politico in Italia. Una testimonianza di passione democratica, difesa dei diritti civili e libertà d’informazione, sempre al servizio delle istituzioni e dei cittadini. Adelaide Aglietta ha aperto una strada fondamentale per le generazioni successive, dimostrando con i fatti che la presenza e la leadership femminile sono essenziali per la crescita democratica della nostra Repubblica”.

“È un’iniziativa di valore nazionale quella indetta dal sindaco di Capalbio per attualizzare il cinquantenario dell’elezione di Adelaide Aglietta, prima donna in Italia segretaria di un partito rappresentato in Parlamento”, dice Francesco Rutelli, che le fu vicino dal primo ingresso nel Partito Radicale all’elezione con i Verdi al Parlamento europeo.

L’incontro di sabato 31 ottobre, prosegue Rutelli, “ha un triplice valore: onorare una donna coraggiosa, decisiva per consentire il processo alle Brigate Rosse grazie al suo ruolo di giudice popolare, e le sue battaglie innovative, dai diritti civili all’ambientalismo politico. E per ricordare l’amore, negli ultimi anni della sua vita, assieme alle sue figlie, per queste terre toscane”.

“Ringrazio il sindaco di Capalbio per il ricordo riservato ad Adelaide Aglietta per il suo impegno politico, il coraggio delle sue battaglie e la sua costante dedizione alla giustizia e ai diritti”, commenta Francesca Scopelliti, compagna di Enzo Tortora, il giornalista scomparso nel 1988 dopo essersi battuto da innocente contro un drammatico errore giudiziario che lo vide ingiustamente accusato e arrestato.

“Sarò felice di portare una testimonianza del suo rapporto con Enzo Tortora – continua Scopelliti – proprio per mantenere vivo il suo esempio che ci ricorda quanto sia importante battersi, ogni giorno, per una società più libera e giusta”.