GROSSETO – Da lunedì 2 novembre 2026 alcuni servizi bus del territorio provinciale saranno rimodulati.

In sintonia con la Provincia di Grosseto, il Comune di Grosseto e la Regione Toscana, at – autolinee toscane ha infatti recepito segnalazioni pervenute nelle prime settimane di scuola così da programmare alcune modifiche degli orari di linee urbane ed extraurbane, in modo tale da essere più funzionali alle esigenze degli studenti che devono raggiungere vari plessi scolastici nell’area di Grosseto e provincia.

Grosseto – Cittadella dello Studente

Vengono consolidate le modifiche già sperimentate nelle settimane precedenti sulle linee interessate dalla Cittadella dello Studente, con adeguamento di percorsi e orari finalizzato a migliorare la regolarità del servizio scolastico.

Le variazioni interessano le linee 5/G, 26R, 40O, G13, 3/G, G15, G81, G82 e G83.

Roccastrada – Linea 25R

Entrano in vigore i nuovi instradamenti nell’abitato di Roccastrada, con transito da via del Portoncino, via Cangiolino e, per la corsa interessata, via Mercurio, al fine di migliorare il servizio all’utenza scolastica e la copertura del territorio.

Contestualmente vengono anticipati di 10 minuti i seguenti collegamenti:

corsa Monticiano → Roccastrada: nuova partenza 14:35, arrivo 15:10;

corsa Roccastrada → Grosseto: nuova partenza 15:11, arrivo 16:00.

Sono inoltre adeguati agli stessi nuovi instradamenti i servizi estivi corrispondenti.

Amiata – Linea 20A

Viene riorganizzato il servizio nell’area di Arcidosso, Santa Fiora e Castell’Azzara.

Dal 2 novembre:

viene soppressa la corsa Pietralunga → Castell’Azzara, precedentemente prevista alle 19:55;

viene istituita la nuova corsa Arcidosso → Santa Fiora, con partenza alle 16:55 e arrivo alle 17:10, attiva nei giorni feriali durante tutto l’anno;

viene inoltre consolidata la soppressione della corsa del venerdì Arcidosso → Seggiano, in quanto sovrapposta al servizio già presente nell’ambito del lotto debole.

Linea 012 – Piombino–Follonica

Per la corsa 84757 Piombino → Follonica FS via Riotorto viene anticipata la partenza di 15 minuti:

13:30 → 13:15.

La modifica è finalizzata a migliorare la regolarità del collegamento e l’integrazione con i servizi precedenti.

Linee 25R

Si tratta dell’anticipo di orario di alcune corse sulla direttrice Monticiano–Roccastrada–Grosseto e della rimodulazione di collegamenti nell’area dell’Amiata con una nuova corsa tra Arcidosso e Santa Fiora.

Per il servizio invernale dei giorni feriali non scolastici è previsto l’anticipo di 10 minuti delle seguenti corse:

Corsa Monticiano–Scalvaia–Torniella–Roccastrada: nuova partenza da Monticiano alle 14:35, anziché alle 14:45, con arrivo a Roccastrada alle 15:10, anziché alle 15:20.

Corsa Roccastrada–Sticciano Braccia–Grosseto FS: nuova partenza da Roccastrada alle 15:11, anziché alle 15:21, con arrivo a Grosseto FS alle 16:00, anziché alle 16:10.

Le modifiche interessano anche l’aggiornamento delle percorrenze di alcune corse della medesima linea.

Linea 20A

Sempre da lunedì 2 novembre sono previste due variazioni:

Soppressione della corsa Pietralunga–Castell’Azzara, con partenza alle 19:55 e arrivo alle 20:13, attualmente effettuata nei giorni feriali non scolastici del periodo invernale.

Attivazione di una nuova corsa Arcidosso–Santa Fiora, con partenza alle 16:55 e arrivo alle 17:10, prevista nei giorni feriali per tutto l’anno.

Per ogni ulteriore informazione at – autolinee toscane invita le/i clienti a consultare il sito at-bus.it o la app at bus (at-bus.it/app), oppure a chiamare il numero verde 800 14 24 24 (Lun-Dom 6-24).