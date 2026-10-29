MARINA DI GROSSETO – Stessa distanza dal capoluogo, stessa vocazione turistica, ma un biglietto diverso. Gaetano Matano, ex consigliere di circoscrizione di Marina di Grosseto, mette a confronto il costo dell’autobus per Marina di Grosseto con quello per Marina di Pisa. Il risultato, secondo lui, è un trattamento economico del tutto diverso per due località che definisce «gemelle».

Il confronto tra le tariffe

A Pisa, per andare a Marina di Pisa e tornare, un cittadino spende 4 euro, cioè 2 euro a corsa, grazie a un titolo di viaggio integrato e calmierato. Per la stessa distanza tra Grosseto e Marina si applica invece la tariffa extraurbana ordinaria di fascia 2: andata e ritorno costano 6,80 euro, 3,40 a corsa. La differenza, sottolinea Matano, è di 2,80 euro, il 70 per cento in più, a parità di chilometri.

Il motivo, spiega l’ex consigliere, è una scelta amministrativa. La giunta comunale di Pisa, guidata dal centrodestra, ha stipulato da tempo una convenzione con la Regione Toscana e Autolinee Toscane. Il Comune compensa la differenza e garantisce tariffe agevolate sul litorale pisano, da Marina di Pisa a Tirrenia. A Grosseto un accordo di questo tipo non è ancora stato promosso.

Il sondaggio: la costa da vivere tutto l’anno

Il divario pesa soprattutto in autunno e in inverno, quando la costa ha più bisogno di essere frequentata. Matano ha promosso un sondaggio civico a cui hanno risposto 128 persone: il 61,7 per cento dichiara di frequentare o di voler vivere la zona costiera tutto l’anno, compresi i fine settimana invernali e primaverili.

«I dati parlano chiaro: noi grossetani, e in particolare i nostri giovani, vogliamo vivere Marina trecentosessantacinque giorni all’anno – afferma Matano –. Sostenere 6,80 euro per uno spostamento nel proprio comune, però, è un freno economico per molte famiglie e ragazzi. Non si tratta di fare polemica, ma di prendere atto che una soluzione efficace esiste già ed è stata attuata con successo da un’amministrazione di centrodestra a noi vicina».

La proposta per Marina di Grosseto

«Sono certo che anche la nostra amministrazione comunale, anch’essa di centrodestra, saprà raccogliere questo spunto con sensibilità e pragmatismo – prosegue –. Chiedo di aprire quanto prima un tavolo di confronto con la Regione Toscana e Autolinee Toscane per definire una convenzione analoga. Calmierare le tariffe per Marina e le altre frazioni significa sostenere il commercio locale anche d’inverno, offrire ai ragazzi un’alternativa di socialità sicura e ricongiungere davvero la città al suo mare».

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