MANCIANO – Da martedì 3 novembre 2026 sarà attivo a Manciano “Fiora in Comune”, il nuovo servizio che consentirà ai cittadini di entrare in contatto con gli operatori di Acquedotto del Fiora direttamente dalla sede comunale, senza doversi spostare per raggiungere uno degli sportelli della società.

Il servizio sarà disponibile ogni martedì, dalle 9 alle 11.30, attraverso una postazione dedicata allestita al piano terra del Comune. I cittadini potranno collegarsi in videochiamata con un operatore di Acquedotto del Fiora per ricevere assistenza e svolgere pratiche amministrative relative al servizio idrico.

Per accedere allo sportello è consigliato prenotare un appuntamento contattando telefonicamente il call center commerciale di Acquedotto del Fiora, attivo da lunedì al venerdì dalle 9 alle 18 e il sabato dalle 9 alle 13. I numeri del call center, disponibile anche per informazioni, sono i seguenti: 800 887755 da telefono fisso; 0564 448844 da cellulare.

Una volta fissato l’appuntamento, nel giorno e nell’orario concordati l’utente potrà recarsi in Comune e utilizzare la postazione predisposta per il collegamento. Gli appuntamenti avranno priorità rispetto agli accessi liberi, che saranno gestiti compatibilmente con l’orario di apertura del servizio.

L’attivazione del servizio permetterà ai cittadini di usufruire di un ulteriore punto di accesso ai servizi del gestore idrico, direttamente nel territorio comunale. “Fiora in Comune” è dedicato esclusivamente alle pratiche commerciali e non alla segnalazione o alla gestione dei guasti, per i quali restano attivi gli specifici canali di assistenza di Acquedotto del Fiora.

Per segnalare un guasto si può chiamare il call center segnalazione guasti al numero 800 356935, attivo 7 giorni su 7 h24, oppure tramite MyFiora, sia sul portale che sulla app.