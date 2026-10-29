CINIGIANO – Triplo intervento sulla dorsale Arbure.

Per la giornata di martedì 3 novembre Acquedotto del Fiora mette in campo un piano di tre interventi in altrettanti punti della condotta dorsale situati nelle località Monticello Amiata e Ontanelli nel comune di Cinigiano e in località Abbandonato nel comune di Arcidosso.

Saranno coinvolte un totale di 15 persone tra operatori Fiora sul campo per le manovre e la gestione flussi, addetti al monitoraggio dalla sala telecontrollo e operatori delle ditte esterne.

I lavori avranno inizio alle ore 7, con l’interruzione del flusso a partire dalle ore 8.30 che interesserà i serbatoi e le utenze collegate in diretta alla condotta adduttrice nelle località Arcille, Sticcianese, Poggio Al Moro, zona rurale Poggio ai Grilli, Poggio ai Bechi, Poggio Miliotto nel comune di Campagnatico, Chessa e zone rurali limitrofe nel comune di Scansano, Piagge del Maiano, Poggio Cavallo, Grancia, Ottava zona Grillese, Strada Provinciale dello Sbirro e zone limitrofe nel comune di Grosseto, Stribugliano, Abbandonato e zone limitrofe nel comune di Arcidosso, La Pigna e zone limitrofe nel comune di Roccalbegna e Monticello Amiata e zone limitrofe nel comune di Cinigiano.

Gli interventi termineranno, salvo imprevisti, intorno alle ore 13: il normale flusso idrico verrà ripristinato presumibilmente nella serata dello stesso giorno.

Acquedotto del Fiora attiverà tutte le azioni necessarie ad annullare o mitigare il più possibile i possibili disagi derivanti dalla chiusura del flusso, tra le quali l’alimentazione dei serbatoi attraverso risorse idriche locali alternative dove disponibili. Si precisa che l’interruzione interessa una condotta che adduce l’acqua ai vari serbatoi che presiedono la distribuzione all’utenza, ognuno caratterizzato da una propria capacità di compenso.

Durante l’intervento, e nelle ore immediatamente successive al ripristino del servizio, si potranno inoltre verificare temporanei fenomeni di intorbidimento del flusso idrico anche nelle zone limitrofe a quelle direttamente interessate dall’interruzione.

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