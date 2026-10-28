FOLLONICA – Più sabbia e più stabilità per le spiagge di Follonica. Si sono conclusi i lavori di riprofilatura dell’arenile, che hanno interessato le spiagge libere comprese tra piazza Guerrazzi e il fosso Cervia. L’obiettivo è migliorare le condizioni dei tratti liberi e contrastare l’erosione costiera.

Un cantiere in due tempi

I lavori sono partiti lo scorso giugno. Durante il periodo di maggiore afflusso turistico, però, il Comune li ha sospesi, per lasciare le spiagge pienamente fruibili durante la stagione balneare. Il cantiere è ripartito all’inizio di ottobre ed è arrivato ora a conclusione.

In tutto sono stati distribuiti circa 5.000 metri cubi di sabbia naturale, proveniente da cava fluviale. L’intervento si è concentrato soprattutto sulle zone dove la linea di riva è arretrata di più e dove l’arenile presentava maggiori irregolarità.

Sabbia scelta per resistere alle mareggiate

La sabbia è stata selezionata per la sua granulometria, compatibile con quella del litorale follonichese. I granelli, leggermente più grossi, si integreranno gradualmente con i sedimenti già presenti grazie all’azione naturale del mare. In questo modo la spiaggia diventerà più stabile e risponderà meglio alle mareggiate, anche insieme alle opere sommerse di difesa costiera.

Anche la scelta del periodo ha un suo perché. Concludere i lavori in autunno permette alla nuova sabbia di assestarsi in modo naturale durante l’inverno. Nel frattempo, l’arrivo di altri sedimenti dall’esterno delle celle costiere aiuterà a riequilibrare la dotazione di sabbia del litorale.

Le spiagge di Follonica, una priorità

«La tutela delle nostre spiagge è una priorità per questa amministrazione – dichiara il sindaco Matteo Buoncristiani –. Il mare e il litorale sono una parte fondamentale dell’identità della nostra città, oltre che una risorsa ambientale, economica e turistica che abbiamo il dovere di preservare. Non possiamo limitarci a intervenire sulle emergenze: dobbiamo garantire al litorale una maggiore stabilità e affrontare con strumenti adeguati i fenomeni erosivi. Per questo è fondamentale proseguire la collaborazione con la Regione Toscana, che ringrazio per il sostegno tecnico e finanziario».

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