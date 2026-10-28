ALBERESE – È stata una vera sorpresa quella vissuta da Francesco Bertelli, ricercatore dell’Università di Pisa nei giorni scorsi quando, all’interno di una trappola pitfall posta sulla spiaggia di Collelungo, invece di un ragno, ha trovato un piccolo esemplare di tritone punteggiato: il Lissotriton vulgaris.

Bertelli, che sta conducendo in queste settimane nel Parco della Maremma una ricerca sugli aracnidi, stava controllando le trappole a caduta utilizzate proprio per il loro campionamento, quando si è imbattuto in un giovane maschio di una specie poco comune da avvistare, soprattutto sulla sabbia.

“Il tritone punteggiato – spiega Bertelli – è una specie che vive nelle aree umide ed è piuttosto inusuale trovarla sulla spiaggia. Dopo l’iniziale sorpresa abbiamo deciso di rilasciare il tritone nel ‘paduletto’ di Collelungo, l’area umida più vicina al luogo del ritrovamento”.

Il tritone punteggiato è un anfibio della famiglia delle salamandridi, che arriva a 10 centimetri di lunghezza e che ha una colorazione giallo-bruna chiara, con punteggiature scure. Vive in ambienti acquatici naturali e artificiali, anche pozze con acque poco profonde e, nel tardo inverno o in primavera, i maschi presentano una vistosa cresta.