GROSSETO – Salari e pensioni, costo della vita, sanità, scuola e spese militari. Sono questi i temi al centro dello sciopero generale nazionale proclamato per venerdì 30 ottobre dall’Unione Sindacale di Base (Usb) e dalla Confederazione Cobas, al quale aderiranno anche a Grosseto lavoratori, studenti e realtà politiche e associative del territorio.

L’appuntamento è alle 9.30 in piazza Fratelli Rosselli, conosciuta anche come piazza della Vasca, per una mobilitazione che punta a unire le rivendicazioni sociali e del lavoro alla contrarietà alle politiche di riarmo.

Lo sciopero riguarda tutte le categorie del lavoro pubblico e privato e si inserisce in una giornata di mobilitazione internazionale che coinvolge anche i lavoratori portuali di diversi Paesi, uniti nel rifiuto del traffico di armi e della militarizzazione dei porti.

«La guerra ci toglie il futuro, il carovita ci ruba il presente» è lo slogan scelto da Usb, che denuncia il progressivo impoverimento di lavoratori e pensionati, alle prese con l’aumento dei prezzi di alimentari, energia, carburanti e abitazioni. Secondo il sindacato, mentre salari e pensioni perdono potere d’acquisto, le risorse pubbliche vengono destinate sempre più alle spese militari, a discapito di sanità, scuola, trasporti e servizi sociali.

«È una scelta politica precisa, che respingiamo: i soldi ci sono, ma vengono destinati alle armi anziché ai bisogni delle persone», sostiene Usb, che richiama anche le difficoltà del territorio grossetano, dalla carenza di personale nei servizi pubblici alla precarietà occupazionale. Tra le richieste del sindacato ci sono aumenti reali di salari e pensioni, misure contro il carovita, investimenti nella sanità e nella scuola pubblica, assunzioni stabili, tutela del diritto di sciopero e stop alle politiche di riarmo.

L’adesione del Coordinamento per la Pace

Alla manifestazione aderisce il Coordinamento provinciale per la Pace di Grosseto, che critica la crescita delle spese militari e le conseguenze delle politiche di guerra sui diritti sociali. «La diffusione della cultura di guerra e l’aumento delle spese militari stanno fagocitando ogni residua traccia di una politica sociale ed economica in difesa dei diritti fondamentali dei cittadini, a cominciare da quello alla sanità, alla scuola, alla casa», afferma il Coordinamento.

L’organizzazione richiama inoltre le difficoltà del sistema scolastico, tra carenze negli organici e problemi delle strutture, e denuncia la mancanza di prospettive per le giovani generazioni. Tra gli obiettivi indicati ci sono la fine della corsa al riarmo, maggiori investimenti nei servizi pubblici, la smilitarizzazione della società e la promozione di una cultura di pace nelle scuole, insieme alla difesa del potere d’acquisto dei salari.

Rifondazione comunista: «Unire le lotte»

Anche la federazione provinciale di Rifondazione comunista sosterrà lo sciopero partecipando al presidio di piazza Rosselli. Il partito considera la giornata un’occasione per mettere in relazione le rivendicazioni del mondo del lavoro con quelle contro l’austerità e l’economia di guerra.

«Riteniamo necessario costruire una convergenza tra le lotte sociali e del lavoro contro le politiche di austerità, l’impoverimento dei ceti popolari e l’economia di guerra», dichiara Rifondazione comunista, secondo cui il modello economico attuale sacrifica diritti, salari e servizi pubblici per destinare risorse crescenti al riarmo.

Il partito critica inoltre le scelte del governo Meloni, sostenendo che l’aumento del costo della vita e la perdita di potere d’acquisto di salari e pensioni rendano necessario un cambio di direzione. «La nostra parola d’ordine è chiara: unire le lotte, contrastare l’economia di guerra e il riarmo europeo, impedire la militarizzazione della società e contrastare la svolta reazionaria», afferma la federazione provinciale, che propone di destinare le risorse alla collettività e rafforzare i diritti sociali.

Rifondazione guarda anche alle successive mobilitazioni, dalla giornata europea delle studentesse e degli studenti allo sciopero generale proclamato dalla Cgil per il 20 novembre, considerate occasioni per costruire una risposta comune alle politiche di austerità e al riarmo.

Oltre a Usb, Cobas, Coordinamento per la Pace e Rifondazione comunista, hanno annunciato la propria adesione alla manifestazione grossetana gli studenti di Oga, Potere al Popolo e il Collettivo di Ribolla – Diritti in Palestina. L’invito degli organizzatori è rivolto a lavoratrici e lavoratori, studenti, pensionati e cittadini che intendono partecipare alla mobilitazione di venerdì mattina.