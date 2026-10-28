GROSSETO – «L’approvazione alla Camera del Ddl delega in materia di professioni sanitarie e responsabilità professionale rappresenta un passo fondamentale per il Servizio sanitario nazionale e per chi opera in prima linea». È quanto dichiara il deputato toscano di Fratelli d’Italia Fabrizio Rossi, dopo l’approvazione del provvedimento in prima lettura a Montecitorio.

«Il provvedimento – commenta Rossi – incide su formazione, tutele e superamento delle disuguaglianze territoriali, con un impatto diretto sulla provincia di Grosseto. Le criticità incidono sul lavoro di medici e infermieri. Questa riforma, inoltre, consentirà di far funzionare meglio le case di comunità che rappresentano la vera novità per la medicina territoriale e di prossimità».

«Penso – prosegue Rossi – alle carenze di organico che mettono a dura prova l’ospedale Misericordia di Grosseto e i presidi periferici di Castel del Piano, Orbetello, Massa Marittima e Pitigliano. La riforma introduce criteri per incentivare la permanenza del personale nelle aree disagiate, contrastando la fuga dal pubblico. Tra i punti chiave figurano il riordino dei contratti per gli specializzandi, la semplificazione burocratica, i premi legati alla riduzione delle liste d’attesa e risposte strutturali per i medici di medicina generale».

«Continueremo a seguire l’iter affinché questa delega si traduca in decreti concreti per tutelare i professionisti toscani e maremmani e garantire a ogni grossetano il pieno diritto alla cura», conclude Rossi.