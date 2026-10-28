GROSSETO – Dal 2 all’8 novembre un’inedita esperienza di prevenzione sul campo, coordinata dalla Prefettura di Grosseto, nell’ambito del Protocollo interministeriale tra Viminale, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Associazione «Ragazzi On the Road». I giovani potranno vivere in prima persona il lavoro delle Forze dell’Ordine e dei soccorritori.

Sono ufficialmente aperte le candidature per partecipare a un progetto socioeducativo di prevenzione sul campo che, dal 2 all’8 novembre 2026, offrirà a ragazze e ragazzi a partire dai 16 anni un’opportunità formativa a diretto contatto con le Istituzioni, portando i giovani al fianco delle Forze dell’Ordine e degli operatori del soccorso, per conoscere da vicino il loro lavoro e comprendere il valore delle regole, della sicurezza e della tutela della vita.

Una proposta innovativa che pone al centro la prevenzione dell’incidentalità stradale, l’educazione alla legalità e la responsabilizzazione delle nuove generazioni attraverso un metodo educativo fondato sull’esperienza diretta, senza filtri.

Non semplici lezioni o incontri informativi, ma la possibilità di osservare da vicino la realtà operativa delle Istituzioni, trasformando i giovani da destinatari dei messaggi di prevenzione a protagonisti consapevoli, capaci di condividere quanto appreso con i propri coetanei.

Il progetto, ideato dal fondatore e vicepresidente dell’Associazione Alessandro Invernici e ora presieduta da Egidio Provenzi, ha coinvolto oltre 1.700 giovani in 21 province italiane, consolidando un modello educativo che avvicina le nuove generazioni alle Istituzioni e promuove una cultura condivisa della sicurezza.

I candidati saranno selezionati per partecipare all’esperienza in programma dal 2 all’8 novembre a Grosseto e Follonica.

Per candidarsi è necessario compilare l’apposito form sul sito www.ragazziontheroad.it.