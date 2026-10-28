GROSSETO – Presentazione d’eccezione quest’anno per il Rendiconto sociale provinciale INPS 2025 di Grosseto. Il documento, fondamentale per fotografare l’andamento demografico, occupazionale, economico e assistenziale del territorio, è stato diffuso in una modalità del tutto insolita.

Come ricorda all’inizio il presidente del Comitato Inps della provincia di Grosseto, Ivano Viola: «Con la circolare del 14 settembre la direzione generale Inps ha stabilito che non si tengano più gli eventi di presentazione dei Rendiconti sociali a livello provinciale sul territorio, facendoli confluire in un unico documento da presentarsi in un unico evento a livello regionale. Il documento integrale non sarà reso pubblico come negli anni scorsi».

Inoltre, a causa di un ricorso al Tar sulla rappresentanza, il Comitato regionale risulta attualmente sospeso. Nonostante ciò, Viola ha fortemente voluto un’azione di trasparenza e responsabilità verso la comunità grossetana, coinvolgendo le parti sociali e il Comitato locale per divulgare comunque una sintesi dei principali indicatori.

Un rammarico condiviso da tutte le sigle sindacali: tutti e tre i sindacati confederali (Cgil, Cisl e Uil) sono stati profondamente dispiaciuti che non si sia potuto procedere alla solita divulgazione e presentazione del rendiconto, un momento di confronto ritenuto essenziale per il territorio. Un confronto che comunque Viola ha tenuto a riproporre anche questo 2026. Insieme a lui Monica Pagni (segretaria generale Cgil Grosseto), Simone Gobbi (segretario generale Cisl Grosseto) e Catiuscia Scoccati, delegata in rappresentanza della Uil Grosseto.

Il quadro socio-demografico e il mercato del lavoro

Nel 2025 la popolazione della provincia di Grosseto scende a 215.005 abitanti, registrando una diminuzione di 797 unità rispetto al 2024 (110.126 femmine e 104.879 maschi). L’inverno demografico continua a pesare: il saldo naturale resta fortemente negativo (-1.948 nel 2024, con 1.096 nati e 3.044 morti). Gli immigrati registrati sono 970, numeri che non bastano a compensare il calo costante.

I pensionati grossetani nel 2025 sono 63.616 (quasi il 30% della popolazione totale). A fronte delle difficoltà economiche, cresce la pressione sul welfare assistenziale: le prestazioni per indennità di accompagnamento raggiungono quota 9.909, mentre le pensioni di invalidità civile sono 2.836. Numeri che confermano le difficoltà di un territorio in cui la coesione sociale e la tenuta economica continuano a reggere faticosamente grazie agli ammortizzatori e al sostegno pubblico.

Sul fronte occupazionale, i lavoratori e le lavoratrici nel 2024 risultano essere 96.080 (42.045 donne e 54.035 uomini), con un saldo negativo di 2.527 posizioni rispetto all’anno precedente. Il part-time vola al 34,6% tra i dipendenti privati (ben oltre il 29,1% toscano e il 27,6% nazionale), colpendo in modo drastico le donne, dove sale al 52,6%. Il tasso di occupazione scende al 70,4% e quello di disoccupazione si attesta al 4,9%.

Monica Pagni ha sottolineato la penalizzazione strutturale delle donne. «A Grosseto una dipendente privata percepisce in media 68,7 euro al giorno contro gli 89,4 euro di un uomo (oltre il 23% di differenza), divario che si riflette drammaticamente sulle pensioni (1.055 euro medi mensili per le donne contro i 2.110 euro degli uomini) – ha ricordato Pagni – Una situazione che vede le donne schiacciate tra part-time involontario e forti disparità retributive e previdenziali».

Ad accendere i riflettori sulla profonda disuguaglianza territoriale nei salari anche Simone Gobbi che, in una proiezione sui dati fornita da Cisl, rimarca quanto ci sia bisogno di piani a lungo termine per evitare ampie emergenze sociali. «Una lavoratrice grossetana percepisce il 12,6% in meno rispetto alla media toscana e il 16,8% in meno rispetto a quella nazionale (per gli uomini il divario rispetto all’Italia arriva al 19,5%). Questo si traduce in una perdita potenziale fino a 4.300 euro all’anno per le donne e quasi 6.800 euro per gli uomini rispetto ai dati medi italiani».

Catiuscia Scoccati, in rappresentanza della Uil, ha rimarcato l’assenza di serie politiche sulla disabilità e l’importanza cruciale degli ammortizzatori sociali e dell’assistenza per mantenere in equilibrio il territorio. «Nel 2025 si contano 21.674 beneficiari complessivi tra Naspi, disoccupazione agricola e speciale, a cui si aggiungono centinaia di migliaia di ore autorizzate di cassa integrazione (Cigs e Cigo). Una situazione di costante bilico che richiede investimenti mirati per garantire occupazione stabile e di qualità».