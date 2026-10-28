GROSSETO – «A Grosseto emerge una vicenda che merita attenzione e che, se confermata nei termini segnalati, rappresenterebbe una situazione difficilmente conciliabile con i principi di accessibilità e pari dignità che devono caratterizzare ogni struttura sanitaria pubblica».

A dirlo è il consigliere comunale Andrea Vasellini in seguito alle segnalazioni del Garante della Disabilità del Comune di Grosseto, Diego Montani, sulle criticità nei poliambulatori di via Don Minzoni, recentemente interessati da lavori di ristrutturazione e adeguamento.

«Secondo quanto riferito dal Garante – afferma Vasellini -, l’ascensore risulterebbe fuori servizio da diversi giorni, mentre alcune nuove porte di accesso agli ambulatori presenterebbero difficoltà di utilizzo per le persone con ridotta mobilità, in particolare per coloro che si spostano in carrozzina. La vicenda assume un rilievo ancora maggiore se si considera che gli utenti avevano già affrontato mesi di disagi nella precedente sede temporanea di via Roma, dove erano stati segnalati ripetuti problemi al montascale».

«Dopo interventi di ristrutturazione e adeguamento, è legittimo aspettarsi una struttura più accessibile, non il ripetersi delle stesse difficoltà. L’aspetto più preoccupante riguarda le conseguenze concrete per i pazienti. Dalla comunicazione di Montani emerge che alcune persone con disabilità si sarebbero presentate per effettuare visite specialistiche senza essere state preventivamente avvertite dell’indisponibilità dell’ascensore. In alcune circostanze le visite sarebbero state effettuate al piano terreno; in altre sarebbe stato necessario ricorrere a un montascale reperito grazie alla disponibilità di associazioni del territorio».

«Il volontariato merita riconoscenza per la sua capacità di intervenire nelle situazioni di difficoltà. Ma occorre ribadire un principio fondamentale: le associazioni non possono essere chiamate a sostituire stabilmente ciò che un servizio sanitario pubblico deve garantire attraverso la propria organizzazione. Il diritto alla salute, tutelato dall’articolo 32 della Costituzione, non può dipendere dalla possibilità di trovare all’ultimo momento qualcuno disposto ad aiutare un paziente a raggiungere l’ambulatorio.

Né è ragionevole che una persona con disabilità, dopo aver atteso mesi per una visita, debba presentarsi in una struttura sanitaria senza sapere se riuscirà materialmente ad accedere alla prestazione. Non si tratta di chiedere privilegi, ma di garantire condizioni effettive di uguaglianza nell’accesso ai servizi pubblici».

«Per questo ritengo necessario che la direzione dell’Asl Toscana Sud Est fornisca chiarimenti precisi. Da quanto tempo l’ascensore è fuori servizio? Quando sarà ripristinato? Quali verifiche sono state compiute sull’accessibilità degli ingressi e dei percorsi interni dopo i lavori? Perché, secondo le segnalazioni ricevute, alcuni utenti non sarebbero stati informati preventivamente dei disservizi? Sono domande alle quali devono seguire risposte documentate e interventi concreti».

«Occorre anzitutto assicurare il ripristino del collegamento verticale e verificare la reale fruibilità delle porte e degli accessi da parte delle persone con disabilità motoria. Fino alla completa risoluzione delle criticità devono essere predisposte soluzioni alternative sicure, dignitose e tempestivamente comunicate agli utenti, in modo da evitare la perdita delle prestazioni sanitarie prenotate».

«Desidero anche precisare che questa denuncia non è rivolta contro i medici, gli infermieri o gli operatori che ogni giorno garantiscono assistenza ai cittadini. La questione riguarda le condizioni strutturali e organizzative necessarie affinché il loro lavoro possa essere svolto in maniera adeguata. Non intendo anticipare valutazioni sulla conformità tecnica dei lavori, che richiedono accertamenti specifici. Ma è doveroso chiedere che siano verificate senza ritardo le condizioni effettive di accessibilità dei locali».

«Una struttura sanitaria non è realmente accessibile soltanto perché è stata ristrutturata: lo è quando tutte le persone possono utilizzare i suoi servizi in condizioni di sicurezza, autonomia e dignità. La segnalazione del Garante Diego Montani deve quindi diventare occasione per un intervento immediato e per una verifica puntuale, non essere archiviata come un inconveniente tecnico. La qualità della sanità pubblica si misura anche da come vengono tutelati i cittadini che incontrano maggiori ostacoli nell’accesso alle prestazioni. Su questo principio non possono esserci compromessi».