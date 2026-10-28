GROSSETO – In vista della festività di Ognissanti, il mercato giornaliero dei fiori di Grosseto prolungherà il proprio orario di vendita fino alle 18 di venerdì 30 e sabato 31 ottobre 2026.
Il provvedimento, disposto con ordinanza sindacale, riguarda il mercato del settore non alimentare dedicato alla vendita di fiori, in piazza De Maria, e consentirà ai cittadini di acquistare fiori anche nel pomeriggio, in occasione di una ricorrenza particolarmente sentita e tradizionalmente legata al ricordo dei propri cari.
Il prolungamento dell’orario è stato autorizzato per entrambe le giornate, con l’obiettivo di offrire un servizio più ampio alla cittadinanza e favorire le esigenze di acquisto in vista del 1° novembre.