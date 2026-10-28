FOLLONICA – AAA modelle cercasi, anche senza esperienza e non professioniste. Lo Studio d’Arte di Follonica ricerca due donne per un progetto fotografico artistico, ma non chiede alcuna esperienza come modella.
Le due figure
Una donna tra i quaranta e i cinquant’anni dovrà interpretare la figura di Maria. Una tra i trentacinque e i quarantacinque, la figura di Maria Maddalena. L’annuncio si intitola «Presenze – Ricerca figure femminili».
Il profilo cercato
Lo studio cerca donne autentiche, naturali, con una propria personalità, lontane dagli stereotipi della fotografia commerciale.
Come candidarsi
Le interessate possono inviare una breve presentazione e una fotografia recente a [email protected].