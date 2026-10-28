GROSSETO. Il bel tempo torna protagonista in Maremma. Oggi, mercoledì 28 ottobre, e domani, giovedì 29 ottobre 2026, saranno due giornate caratterizzate da condizioni meteorologiche stabili, con ampie schiarite, qualche nube di passaggio e temperature gradevoli per il periodo. L’alta pressione garantirà tempo asciutto su gran parte della provincia di Grosseto, dalla costa fino alle zone interne, con valori massimi che potranno raggiungere i 22 gradi.

Mercoledì 28 ottobre: sole e qualche nuvola

Oggi il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso, con il passaggio di velature e qualche addensamento temporaneamente più consistente. Non sono previste precipitazioni significative. A Grosseto le temperature raggiungeranno circa 20-21 gradi, mentre nelle prime ore della giornata potranno formarsi locali banchi di nebbia nelle pianure interne.

Giovedì 29 ottobre: ancora più sole e temperature in aumento

Domani la situazione migliorerà ulteriormente. Il cielo sarà prevalentemente sereno su tutta la Maremma, con temperature massime in leggero aumento. A Grosseto si potranno raggiungere i 22 gradi, mentre le minime si manterranno intorno ai 10-11 gradi. Una giornata ideale per trascorrere qualche ora all’aperto.

Le differenze tra costa, colline e Amiata

Sul litorale settentrionale, tra Follonica e Massa Marittima, prevarranno condizioni stabili, con temperature più miti lungo la costa e più fresche sulle colline. Nel capoluogo le massime saranno comprese tra 20 e 22 gradi.

Sull’Amiata il clima sarà più fresco, soprattutto al mattino e durante la notte. Nel sud della provincia, tra Orbetello e Monte Argentario, il tempo resterà generalmente buono, con temperature pomeridiane vicine ai 20-22 gradi.

Venti e mare: condizioni tranquille

I venti soffieranno prevalentemente da nord-est, deboli o localmente moderati, con qualche rinforzo lungo la costa meridionale. Il mare sarà generalmente poco mosso. Il Centro funzionale regionale della Toscana non segnala particolari criticità meteorologiche per le due giornate.

Le previsioni comune per comune

Per conoscere le previsioni per le prossime ore e prossimi giorni della provincia di Grosseto, Comune per Comune, potete consultare anche il servizio meteo de IlGiunco.net: www.ilgiunco.net/meteo/. Qui trovate tante informazioni interessanti, dalle temperature all’intensità del vento.

Fonte: 3BMeteo