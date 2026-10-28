GROSSETO – Il futuro degli stabilimenti balneari della Maremma, l’applicazione della direttiva Bolkestein e le gare per l’assegnazione delle concessioni demaniali. Sono questi i temi al centro della puntata numero 114 de Il tempo di un caffè, la rubrica video de Il Giunco che oggi, martedì 27 ottobre, ospita Simone Guerrini, presidente di Fiba Confesercenti Toscana e presidente dei balneari di Marina di Grosseto.

Una situazione ancora complessa, quella del settore balneare, che si prepara a una fase decisiva dopo anni di confronti, proteste e incertezze normative.

Bolkestein, manca ancora il bando tipo nazionale

«La situazione è complicata perché a livello nazionale il famoso bando tipo ancora non è stato partorito – spiega Guerrini –. Esiste una bozza che contempla anche la verifica della scarsità della risorsa, sia a livello nazionale che regionale e locale».

Proprio la disponibilità delle spiagge rappresenta uno degli elementi centrali del confronto. Secondo Guerrini, infatti, la verifica della scarsità della risorsa potrebbe incidere sulle modalità di assegnazione delle concessioni, alla luce di quanto previsto dall’articolo 12 della direttiva Bolkestein.

Il presidente di Fiba sottolinea inoltre l’importanza di un modello nazionale uniforme, che possa offrire indicazioni chiare alle amministrazioni comunali e ridurre il rischio di contenziosi.

Concessioni balneari, le scadenze del 2027

Per quanto riguarda il territorio grossetano, il percorso verso le gare è già iniziato.

«Abbiamo avuto un primo incontro nel quale abbiamo formalizzato l’iter che ci accompagnerà nei prossimi mesi – racconta Guerrini –. Credo che entro il 30 giugno 2027 debbano essere pubblicati i bandi ed entro il 30 settembre 2027 riassegnate le concessioni».

Una prospettiva che coinvolge direttamente gli stabilimenti di Marina di Grosseto e Principina a Mare, ma anche le altre località balneari della provincia.

Indennizzi e professionalità: le richieste dei balneari

Uno dei temi più delicati riguarda il riconoscimento degli investimenti effettuati dagli attuali concessionari e il valore delle attività costruite negli anni.

«È chiaro che la professionalità conta, così come contano le principali fonti di reddito e tutto l’indotto economico che queste attività producono sul territorio – sottolinea Guerrini –. Chi ha investito deve avere, attraverso gli indennizzi, un’equa remunerazione».

Per il presidente dei balneari, il valore di un’impresa non può essere calcolato esclusivamente sulla base degli ammortamenti contabili, ma deve tenere conto anche della continuità aziendale, delle strutture e delle attrezzature che potrebbero essere trasferite a un nuovo concessionario.

Guerrini invita inoltre a valutare le caratteristiche delle singole località, evidenziando come la costa grossetana presenti condizioni differenti rispetto ad altre destinazioni turistiche italiane maggiormente attrattive per gli investitori internazionali.

Grosseto, il primo dicembre il passaggio al Consiglio di Stato

C’è poi una questione specifica che riguarda il Comune di Grosseto.

«Al Comune di Grosseto c’è un ricorso al Consiglio di Stato, fissato per il primo dicembre, che dovrà valutare se il percorso intrapreso con l’istanza presentata e pubblicata sia corretto oppure no», spiega Guerrini.

Una decisione che potrebbe incidere direttamente sulle tempistiche delle concessioni balneari del territorio, con la possibilità, secondo quanto riferito dal presidente di Fiba, che si arrivi a parlare del 2033.

Una partita ancora aperta, dunque, che riguarda non soltanto il futuro degli stabilimenti, ma anche l’economia turistica della costa maremmana

Il tempo di un caffè

Il tempo di un caffè è la rubrica video de Il Giunco alla sua seconda stagione. Interviste brevi, informali e senza filtri per conoscere protagonisti della politica, dell’economia, della cultura, dello sport e della società maremmana.

Quattro minuti, tre domande, due caffè e un ospite.

Le puntate sono pubblicate su Instagram, Facebook, TikTok e YouTube.

A condurre Daniele Reali.

Tutte le puntate: www.ilgiunco.net/tag/il-tempo-di-un-caffe

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