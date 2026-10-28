FOLLONICA – «Le Farmacie comunali di Follonica si confermano una realtà solida, efficiente e capace di produrre importanti benefici per l’intera comunità. A certificarlo sono i risultati del bilancio consuntivo 2025 dell’Azienda Farmaceutica Municipalizzata, che registra ricavi per oltre 3 milioni di euro e un utile netto di 170.249 euro» dice l’Amministrazione in una nota.

«Numeri che testimoniano la buona salute dell’azienda e, soprattutto, la qualità del lavoro svolto dal Consiglio di amministrazione, dalla direzione e da tutto il personale, il cui impegno quotidiano ha consentito di coniugare efficienza gestionale, qualità del servizio e attenzione alle esigenze dei cittadini – prosegue – Un risultato che assume un valore ancora più significativo per le sue ricadute sociali: grazie agli utili prodotti dalle farmacie comunali, il Consiglio comunale può infatti destinare 144.249 euro al finanziamento di interventi e progetti di utilità sociale, trasformando i risultati economici dell’azienda in risorse concrete a disposizione della città».

L’approvazione della delibera

La deliberazione è stata approvata all’unanimità dal Consiglio comunale, al termine di un confronto che ha consentito di tenere conto anche delle richieste avanzate dai gruppi di opposizione attraverso la presentazione di un emendamento. Un voto condiviso che testimonia l’importanza di destinare queste risorse al sostegno delle esigenze sociali della comunità.

Tra gli interventi finanziati figurano il sostegno all’emergenza abitativa, il bonus bebè, le scuole, i servizi per le persone con disabilità, l’Emporio della Solidarietà, le iniziative per l’inclusione, il sostegno alle associazioni impegnate nel sociale e gli interventi per migliorare la vivibilità degli spazi frequentati da bambini e anziani.

Buoncristiani: «Dimostrazione concreta di come una buona amministrazione del patrimonio pubblico possa generare benefici»

«Questi risultati dimostrano quanto sia importante avere aziende pubbliche amministrate con competenza, responsabilità e attenzione alla comunità – dichiara il sindaco di Follonica Matteo Buoncristiani – Le nostre farmacie comunali non rappresentano soltanto un servizio sanitario di prossimità, ma costituiscono anche una risorsa preziosa per la città. Grazie a una gestione attenta ed efficace siamo oggi in grado di destinare oltre 144 mila euro a chi ha più bisogno, sostenendo famiglie, persone fragili e importanti progetti sociali».

«È la dimostrazione concreta di come una buona amministrazione del patrimonio pubblico possa generare benefici che vanno ben oltre i risultati di bilancio. Sono soddisfatto anche per il voto unanime del Consiglio comunale, che ha saputo trovare una sintesi condivisa su un tema così importante per la nostra comunità – conclude il sindaco – Desidero rivolgere un sincero ringraziamento alla presidente Marika Saracco, a tutto il Consiglio di amministrazione, alla direzione e soprattutto a tutti i dipendenti, che con professionalità e dedizione contribuiscono ogni giorno al raggiungimento di questi risultati».

Marrini: «Scelte che dimostrano la volontà di rafforzare una rete sociale sempre più ampia»

Soddisfazione anche da parte dell’assessore alle Politiche sociali Sandro Marrini, che sottolinea il valore degli interventi sociali resi possibili dalle risorse disponibili. «Dietro questi 144 mila euro ci sono risposte concrete ai bisogni delle persone – afferma Marrini – Significano sostegno a chi attraversa una difficoltà abitativa, attenzione alle famiglie, opportunità di inclusione per le persone con disabilità e supporto a quelle associazioni che rappresentano una componente fondamentale della nostra rete di solidarietà».

«Quest’anno – prosegue – abbiamo voluto anche ampliare la platea delle realtà sostenute, inserendo tre nuove iniziative: 5 mila euro all’associazione Farfalla, impegnata nell’assistenza ai malati terminali, 5 mila euro a Casina Mia, che promuove percorsi di inclusione e progetti legati al “Dopo di noi”, e 2 mila euro alla Scuola di cartapesta del Carnevale, per le sue attività inclusive. Abbiamo inoltre incrementato da 4.500 a 6.000 euro il sostegno al progetto di circo inclusivo di Biglie Sciolte e previsto ulteriori 5 mila euro per ampliare l’accesso alla piscina comunale delle persone con disabilità, anche nell’ambito del percorso verso il progetto “Mare senza barriere”».

«Sono scelte che dimostrano la volontà di rafforzare una rete sociale sempre più ampia, capace di valorizzare le associazioni del territorio e raggiungere chi ha maggiormente bisogno di sostegno – conclude Marrini – Le risorse delle farmacie comunali non rimangono numeri in un bilancio, ma diventano opportunità, servizi e solidarietà concreta. Per questo voglio ringraziare chi lavora ogni giorno nelle nostre farmacie: anche grazie al loro impegno possiamo continuare a investire nella qualità della vita e nella coesione sociale della nostra città».

Giorgieri: «Utili della Farmacia comunale, approvato il nostro emendamento: ripristinati i contributi a scuole e Amici del Cuore»

Anche Mirjam Giorgieri (Pd Follonica), in una nota condivisa con i consiglieri Emanuele Betti, Francesco Ciompi, Giacomo Manni, Andrea Pecorini e Francesca Stella, esprime soddisfazione : «Il Consiglio comunale ha approvato il nostro emendamento alla distribuzione degli utili della Farmacia comunale relativi al consuntivo 2025. Abbiamo chiesto e ottenuto il ripristino dei contributi ai due Istituti Comprensivi e all’associazione Amici del Cuore, riportandoli agli importi degli anni precedenti».

«Questo risultato ci offre innanzi tutto l’occasione per sottolineare il valore della Farmacia comunale, un’azienda partecipata al 100% dal Comune che dimostra, attraverso i risultati della propria gestione, quanto sia importante mantenere in mano pubblica un servizio essenziale – proseguono i consiglieri – Gli utili prodotti non restano soltanto un dato di bilancio, ma diventano risorse che possono essere redistribuite a favore della comunità, sostenendo la scuola, l’inclusione, le associazioni e il sociale».

«Crediamo che la scelta di mantenere la Farmacia interamente pubblica sia stata giusta – precisano – una scelta che rivendichiamo con convinzione: nel 2012 abbiamo voluto fortemente l’apertura della seconda farmacia e il mantenimento della gestione pubblica, mentre la destra compatta si mobilitava per la privatizzazione. Ringraziamo le dipendenti e i dipendenti della Farmacia comunale, la direttrice e il Consiglio di amministrazione per il lavoro svolto e per il contributo che, attraverso la gestione dell’azienda, viene restituito alla collettività».

«Come avevamo anticipato nella Commissione consiliare del 23 ottobre, abbiamo proposto di riportare a 7.000 euro il contributo per ciascuno dei due Istituti Comprensivi, superando la riduzione prevista nella proposta iniziale dell’Amministrazione – ricordano i consiglieri di opposizione – Risorse importanti, destinate a sostenere progetti di inclusione e percorsi per favorire l’autonomia, contribuendo a rispondere ai bisogni educativi e alle necessità dei bambini e delle bambine, in particolare di chi ha bisogno di un supporto maggiore».

«Parliamo di interventi che incidono concretamente sulla vita scolastica e sulle opportunità di crescita di ogni alunno – proseguono – Per questo abbiamo ritenuto necessario ripristinare i contributi precedenti, evitando che la riduzione delle risorse ricadesse su progetti fondamentali per l’inclusione e l’autonomia».

«Abbiamo inoltre chiesto e ottenuto il ripristino del contributo di 10.000 euro ad Amici del Cuore, rispetto ai 7.000 inizialmente previsti – precisano con soddisfazione i consiglieri di opposizione – Gli atti vandalici che hanno colpito le postazioni dei defibrillatori rendono ancora più evidente l’importanza di sostenere chi opera per la prevenzione e la tutela della salute pubblica.»

«È questo il significato di un’opposizione propositiva – concludono – farsi portavoce delle istanze della città, ascoltare le esigenze di scuole e associazioni, trasformarle in proposte concrete e battersi perché diventino decisioni. Non ci siamo limitati a contestare una scelta che ritenevamo sbagliata: abbiamo studiato gli atti, individuato le risorse e presentato un emendamento, che il Consiglio comunale ha approvato. Siamo soddisfatti di aver raggiunto questo risultato, perché abbiamo trasformato esigenze concrete in una proposta sostenibile, approvata dal Consiglio comunale».

Boscaglia (Lega): «Risultati importanti e utili che tornano alla città. Una scelta condivisa a sostegno della comunità»

Soddisfazione per i risultati economici conseguiti dall’Azienda Farmaceutica Municipalizzata di Follonica e per il lavoro svolto dall’Amministrazione comunale nell’individuare una destinazione degli utili capace di rispondere concretamente alle esigenze del territorio. A esprimerla è Stefano Boscaglia, in occasione della seduta del Consiglio comunale chiamata a esaminare il conto consuntivo 2025 dell’Azienda Farmaceutica Municipalizzata e la relativa proposta di ripartizione degli utili.

«I risultati raggiunti dalle nostre Farmacie Comunali rappresentano un elemento di grande soddisfazione – dice Boscaglia – Sono la dimostrazione di come una realtà pubblica possa coniugare una gestione economicamente solida con la propria funzione di servizio alla cittadinanza. Un risultato per il quale desidero esprimere apprezzamento a tutti coloro che, a vario titolo, contribuiscono quotidianamente al buon funzionamento dell’Azienda».

Ma per Boscaglia l’aspetto altrettanto significativo riguarda la destinazione delle risorse prodotte: «La soddisfazione è doppia perché, accanto ai risultati economici, c’è un lavoro politico e amministrativo che ha saputo mettere al centro le necessità della nostra comunità. Voglio sottolineare il confronto e la collaborazione che hanno coinvolto i consiglieri comunali di maggioranza, la Giunta e il Sindaco, con l’obiettivo comune di individuare una ripartizione degli utili che potesse tradursi in benefici concreti per Follonica».

Un’attenzione particolare è stata riservata al mondo dell’associazionismo, una realtà che rappresenta una componente essenziale del tessuto sociale cittadino. «A Follonica – dice Boscaglia – esiste una rete straordinaria di associazioni, volontari e realtà del territorio che ogni giorno svolgono un lavoro spesso silenzioso, lontano dai riflettori, ma assolutamente fondamentale. Sono persone che dedicano tempo, energie e competenze agli altri, contribuendo alla crescita sociale, culturale e solidale della nostra città. Sostenere queste realtà significa riconoscerne il valore e investire direttamente nella qualità della vita della comunità».

Boscaglia evidenzia inoltre il valore del metodo seguito dalla maggioranza: «Credo sia importante riconoscere il lavoro di squadra che ha accompagnato queste scelte. Il confronto tra consiglieri, assessori e Sindaco ha permesso di mettere insieme sensibilità ed esigenze differenti, mantenendo un obiettivo condiviso: fare in modo che le risorse disponibili possano produrre ricadute positive sul territorio. È questo il significato concreto di un’amministrazione che lavora in maniera collegiale».

«Le Farmacie Comunali – prosegue – rappresentano un patrimonio della città, non soltanto per i servizi che garantiscono, ma anche per la capacità di generare risorse che possono essere reinvestite a beneficio della collettività. È un circolo virtuoso che merita di essere valorizzato e rafforzato».

«La politica – conclude – deve saper riconoscere e sostenere chi, ogni giorno, contribuisce a rendere Follonica una comunità viva, solidale e attenta ai bisogni delle persone. La proposta di destinazione degli utili va proprio in questa direzione e rappresenta un risultato del quale possiamo essere soddisfatti», conclude Stefano Boscaglia.