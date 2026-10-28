FIRENZE – La consigliera regionale del Partito Democratico Lidia Bai esprime soddisfazione per l’approvazione oggi all’unanimità, da parte della IV Commissione Territorio e Ambiente di cui fa parte, della mozione incentrata sulla realizzazione degli interventi strutturali per la difesa della costa toscana contenuti nel nuovo Masterplan della Costa 2026.

L’atto, sottoscritto dai consiglieri di maggioranza e minoranza, pone particolare attenzione anche alle criticità della Maremma toscana, che si estende per 160 chilometri tra Follonica e il fiume Chiarone, e richiama l’esigenza di tutelare centri a forte vocazione turistico-balneare come Follonica e Punta Ala nel Comune di Castiglione della Pescaia.

In particolare, il testo evidenzia come nel Golfo di Punta Ala (nel settore compreso tra la spiaggia del Piastrone e Punta Hidalgo) l’ampiezza media dell’arenile emerso sia generalmente insufficiente, inferiore ai 20 metri, con una situazione ulteriormente aggravata dalle oscillazioni della linea di riva. Criticità sono segnalate anche nel territorio di Orbetello: tra la foce dell’Albegna e il Tombolo della Giannella la spiaggia emersa è insufficiente, mediamente inferiore ai 20 metri, dopo un generale arretramento nel periodo 2005-2020, mentre nel Tombolo della Feniglia, tra Poggio Peruso e il promontorio di Ansedonia, l’arenile emerso è ridotto, inferiore ai 30 metri.

«Il voto unanime della Commissione conferma la consapevolezza condivisa della gravità del fenomeno erosivo e la necessità di agire con una visione di lungo periodo», dichiara Lidia Bai. «Il Masterplan per l’intera costa toscana stima, per un orizzonte di 15-20 anni, un fabbisogno finanziario complessivo di circa 547,7 milioni di euro, con una previsione per i primi dieci anni di circa 166 milioni di euro (di cui oltre 134 milioni attinenti a interventi strutturali e circa 28,4 milioni ad attività di ripristino e rimodellamento stagionale). Sono inoltre già finanziati circa 77 milioni di euro per interventi che seguono la logica del Masterplan. Per Follonica, Punta Ala e Orbetello si tratta di risorse e opere indispensabili per proteggere il patrimonio naturale, le infrastrutture e le imprese balneari», conclude la consigliera democratica.

La mozione impegna la Giunta regionale a tenere conto della rilevanza strategica del Masterplan nella programmazione economico-finanziaria, individuando adeguate risorse, e a perseguire finanziamenti europei nel prossimo ciclo 2028-2034. Prevede inoltre di interloquire con il Governo nazionale per condividere canali di finanziamento, riconoscendo priorità alle aree della costa maggiormente esposte al fenomeno erosivo.