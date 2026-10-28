GROSSETO – «Ho rischiato di morire per un intervento chirurgico gestito con superficialità. A dirlo l’ex consigliere comunale di Santa Fiora Riccardo Ciaffarafà che racconta: «Mi sono sottoposto ad un intervento chirurgico di emmoroidectomia tradizionale pianificato da qualche mese. L’intervento si è svolto venerdi 16 ottobre all’ospedale di Orbetello insieme ad altre sei persone. Dopo 18 ore dall’operazione, dunque di sabato, sono stato dimesso, nonostante l’anestesia spinale e totale e nonostante, a detta del chirurgo, un’operazione più complessa del dovuto data la gravità del caso».

I dolori e il ricovero d’urgenza a Grosseto

«La terapia assegnatami a casa prevedeva un blando antidolorifico e alcune compresse classiche. Dopo due giorni a letto per il fortissimo dolore lancinante, ho cercato più volte il chirurgo che, alla fine, mi ha ricontattato con consigli banali non prendendo, evidentemente, sul serio le mie difficoltà – continua il racconto -. Al terzo giorno sono riuscito ad andare in bagno per la prima volta subendo una forte emorragia che mi ha costretto a chiamare urgentemente il 118 che, con l’ambulanza, mi ha ricoverato d’urgenza all’Ospedale di Grosseto dove sono stato stabilizzato e curato dall’emorragia, evitando per poco una trasfusione».

Il chirurgo irreperibile

«Ho fatto scrivere al chirurgo che mi ha operato, poiché telefonicamente irreperibile, per indicare questa grave complicazione ed il ricovero d’urgenza affinché, magari, capitasse almeno in reparto per visitarmi dato che di sede è a Grosseto, ma non ha nemmeno risposto alle email: dunque ad oggi non sa nemmeno se sono vivo o morto».

«Rivedere i protocolli»

«Ho rischiato la vita per un intervento routinario di emmoroidi, solo per la superficialità con la quale è stato trattato il caso. Senza una terapia del dolore adeguata, basti pensare che mi sono stati prescritti antidolorifici da banco come la tachipirina, quando fino qualche anno fa veniva somministrata per vena la morfina per diversi giorni con la medesima tecnica di operazione».

«È necessario rivedere i protocolli sanitari per questi tipi di interventi che, fino 15 anni fa, prevedevano una degenza dai sette ai dieci giorni in ospedale ed oggi una dimissione poche ore dall’intervento lasciando in capo al paziente le possibili complicanze che possono far rischiare anche la vita – prosegue Ciaffarafà -. Occorre dire che le tecniche chirurgiche non sono cambiate: dunque è assurdo dimettere dopo un’operazione del genere un paziente che, se fosse stato solo, sarebbe potuto morire. Il sistema sanitario non si può limitare a svolgere un intervento e lavarsi le mani, abbandonando il paziente a se stesso».

Le lettere all’Asl e alla Regione

«Scriverò al direttore generale Asl e all’assessore regionale alla Sanità perché vogliano approfondire ed intervenire: le persone vanno curate e seguite anche dopo l’operazione. Chiederò anche che venga aperta un’inchiesta sul caso che, immagino non sia isolato. Purtroppo quando una persona si sente male non ha la forza poi di denunciare e battagliare per un diritto sancito dalla Costituzione e dunque tanti casi come il mio non vengono alla luce» scrive Ciaffarafà.

«E’ inaccettabile rischiare la vita nel 2026 per un intervento pianificato, solo per la superficialità del chirurgo e per protocolli che, evidentemente, vanno rivisti e modificati. Il diritto alla salute è sancito dalla nostra costituzione e deve essere universale e garantito, con il rispetto della persona ed il diritto alla prestazione».