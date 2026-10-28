FOLLONICA – Si è conclusa la kermesse più importante e selettiva dell’intera stagione agonistica nazionale: i Campionati Italiani Classi Olimpiche (CICO), andati in scena a Napoli dal 21 al 24 ottobre. La Lega Navale Italiana – Sezione di Follonica è stata grande protagonista schierando ben 6 atleti ufficiali della Sezione (a cui si aggiunge Gabriele Corsi, in barca con i colori del Trasimeno) impegnati nelle diverse classi in regata.

La manifestazione è stata resa particolarmente complessa dalle condizioni meteo avverse, caratterizzate da temporali e instabilità che hanno costretto gli ufficiali di regata a fare i conti con un campo di regata tecnico e variabile, impedendo lo svolgimento dell’intero programma di prove. Ciononostante, i portacolori follonichesi hanno saputo ben figurare.

Nella classe ILCA 7, preziosa esperienza e battesimo del fuoco nella categoria per Edoardo Vignozzi e Pietro Badini, che hanno chiuso rispettivamente al 52esimo e al 56esimo posto.

Nella classe ILCA 6 Maschile, eccellente prova di carattere per Giovanni Lucifora, che ha conquistato un brillante 33esimo posto assoluto guadagnandosi l’accesso alla prestigiosa flotta Gold; buona prestazione anche per Andrea Giorgi, che ha chiuso in 22esima posizione nella flotta Silver.

Emozioni e applausi nel settore femminile dell’ILCA 6 per il rientro agonistico di Nicole Creati (41esimo), tornata a calcare i campi di regata nazionali dopo un lungo stop dovuto a un infortunio che l’ha tenuta lontana dall’acqua per diversi mesi.

Infine, esordio assoluto e di altissimo spessore nella spettacolare classe acrobatica 49er per l’equipaggio composto dal follonichese Gabriele Corsi e da Fabio Buonaiuto (Club Velico Trasimeno), capaci di centrare un eccellente 11esimo posto finale alla loro prima uscita ufficiale insieme.

La dirigenza della LNI Follonica esprime immensa soddisfazione per i risultati conseguiti e per la crescita complessiva del movimento agonistico della Sezione sui massimi palcoscenici italiani.