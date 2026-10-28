FOLLONICA. Una campagna elettorale originale, con due protagonisti d’eccezione: i tecnici di laboratorio della scuola. Al liceo Cattaneo di Follonica le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti d’istituto, in programma domani, giovedì 29 ottobre, si trasformano anche in un’occasione per divertirsi e coinvolgere gli studenti attraverso i social.

L’idea è venuta a Gianluca Bartolozzi e Filippo Tanganelli, candidati della lista Allulu, acronimo di Alleanza Licei Uniti Lotta Unica. Per promuovere la propria candidatura, i ragazzi hanno deciso di realizzare un video coinvolgendo due figure molto conosciute all’interno della scuola: William Capra e Andrea Iseppi, tecnici di laboratorio che ogni giorno lavorano a stretto contatto con gli studenti.

Il risultato? Un video pubblicato su Instagram che ha già raggiunto circa 15mila visualizzazioni, trasformando una campagna elettorale scolastica in un piccolo fenomeno social.

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«William e Andrea sono un punto di riferimento per la scuola – raccontano i ragazzi –. Hanno un bellissimo rapporto con tutti gli studenti e ci sembrava un modo simpatico per far arrivare il nostro messaggio a più persone possibile».

Una scelta che ha funzionato, dimostrando come anche le elezioni studentesche possano diventare un’occasione per mettere insieme creatività, ironia e senso di appartenenza alla comunità scolastica.

Una lista che punta alla riconferma

Dietro alla trovata social, però, c’è anche un programma elettorale. Bartolozzi e Tanganelli, già rappresentanti d’istituto lo scorso anno, puntano infatti alla riconferma. La loro lista è composta complessivamente da sei studenti.

«L’anno scorso siamo stati eletti e abbiamo cercato di portare avanti alcune battaglie per migliorare la nostra scuola – spiegano –. Adesso vogliamo proseguire il lavoro iniziato».

Tra gli obiettivi principali c’è quello di organizzare più assemblee d’istituto, superando le difficoltà legate alla mancanza di spazi adeguati.

«Lo scorso anno siamo riusciti a organizzare una sola assemblea, alla quale hanno partecipato anche rappresentanti delle istituzioni, tra cui il presidente della Provincia, il sindaco e gli assessori. Purtroppo, però, per problemi di spazio abbiamo potuto coinvolgere soltanto i rappresentanti di classe».

In passato le assemblee venivano organizzate al Palagolfo, una soluzione che, secondo quanto raccontano gli studenti, non è più praticabile per la difficoltà di utilizzare la struttura, impegnata dalle società sportive.

«Quest’anno vorremmo provare a organizzare assemblee all’interno della scuola, magari suddividendo gli studenti per anno di corso, in modo da garantire a tutti la possibilità di partecipare».

Dall’acqua potabile agli spazi scolastici

Il programma della lista Allulu comprende anche alcune richieste concrete per migliorare la vita quotidiana degli studenti.

Tra queste, il miglioramento delle strutture scolastiche e il ripristino dei distributori automatici, con particolare attenzione alla disponibilità di acqua potabile.

«Attualmente a scuola non abbiamo acqua potabile a disposizione – spiegano i candidati – e vorremmo riuscire a riportare i distributori, così da risolvere anche questo problema».

Accanto alle proposte più pratiche non mancano iniziative pensate per rendere più piacevole e partecipata la vita scolastica.

Intanto, però, la prima sfida è quella delle urne. Domani, 29 ottobre, gli studenti voteranno durante le prime due ore di lezione per scegliere i propri rappresentanti.

E se il risultato elettorale è ancora tutto da scrivere, una cosa è certa: con la partecipazione di William e Andrea, la lista Allulu è già riuscita a far parlare di sé, portando un po’ di ironia e originalità tra i banchi di scuola.