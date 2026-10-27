RIBOLLA – Michele Massa della Vitam-In –Cmf ha vinto il Trofeo degli Assi, ultima delle trenta prove del Corri in Provincia. La manifestazione di ciclismo amatoriale Acsi è stata organizzata dal Team Marathon Bike con il patrocinio della Provincia e supportata dalla Banca Tema e dalla Cantina Vini di Maremma.

Il via domenica mattina alle 9.30 da Ribolla, mentre il traguardo è stato situato dopo 500 metri per la strada che porta a Montemassi. Una giornata davvero bella dal punto di vista del meteo, che ha contribuito ad una corsa davvero veloce con oltre 44 di media oraria per la cinquantina di corridori che si sono presentati al via. L’epilogo a una trentina di chilometri dal traguardo, quando sono usciti dal gruppo otto corridori.

Insieme al vincitore c’erano Filippo Frassi, Lucio Margheriti, Alberto Turchetti, Alessandro Natale, Emanuele Sciamanna, Francesco Di Costa e Kristian Pomodoro. Tutti d’accordo nel darsi i cambi, hanno ben presto raggiunto i due minuti di vantaggio. Dietro hanno provato a più riprese a colmare il divario ma la velocità davanti era troppo alta: gli otto attaccanti sono arrivati sotto la salita di Montemassi e lì è partita la volata. Netta la progressione di Michele Massa che ha vinto facilmente portando a ventuno le vittorie nel 2026, tra le quali tre in Maremma con le affermazioni al trofeo Buriano, trofeo Macchiascandona e la corsa in linea nel trofeo del Giove.

Al secondo posto si è piazzato Lucio Margheriti e al terzo Alberto Turchetti. Il gruppo degli inseguitori è stato regolato da Raimondas Rumsas. “Un arrivo che mi piace moltissimo come tutte le gare in Maremma – ha dichiarato a fine gara il vincitore – Ringrazio tutta l’organizzazione comprese le moto staffette, giudici e tutti quelli che ci fanno divertire e ci permettono di tenere viva la competizione che è dentro di noi”. Questi i migliori di categoria al traguardo: Alessandro Natale, Alberto Turchetti, Daniele Dainelli, Francesco Di Costa, Marco Silvestri, Enrico Burchietti e Alessandro Lenzi.