Foto di repertorio

TALAMONE – Sarà un fine settimana di grande vela quello in programma a Talamone dal 30 ottobre al 1 novembre 2026, quando il Circolo della Vela Talamone accoglierà il XVII Snipe Winter Trophy, appuntamento di rilievo del calendario Snipe, con la partecipazione di equipaggi italiani e di diversi Paesi europei. All’interno dei tre giorni del Winter Trophy si svolgeranno anche le prove della IV Regata Nazionale “Duca di Genova”: le regate delle due giornate dedicate alla prova nazionale saranno valide per la Ranking della Classe Snipe, con classifiche distinte per le due manifestazioni. Una presenza internazionale che arricchirà il confronto in acqua e porterà a Talamone equipaggi e diverse scuole veliche europee, in un appuntamento che unisce competizione e tradizione della classe.

Il Circolo della Vela Talamone, dal 1972 protagonista della Vela nello splendido borgo Aldobrandesco incastonato in uno dei tratti più rappresentativi della Maremma Toscana, offre uno scenario di particolare suggestione e un campo di regata capace di esaltare le caratteristiche di una disciplina tra le più complesse del panorama sportivo mondiale. La classe Snipe, storica classe Olimpica degli anni 60, richiede grande affiatamento tra timoniere e prodiere, precisione tecnica e capacità tattica. Vento e condizioni del mare potranno quindi giocare un ruolo determinante, mettendo alla prova esperienza e preparazione degli equipaggi. Per il Circolo della Vela Talamone si tratta di un nuovo importante impegno organizzativo, che conferma la capacità dell’associazione sportiva di ospitare manifestazioni di rilievo nel panorama velico. Sport e convivialità due aspetti che accompagnano da sempre l’aspetto agonistico della Classe Snipe, il programma prevede uno dei momenti più attesi: la tradizionale cena al Faro di sabato 31 ottobre, suggestiva sede del Circolo, equipaggi, accompagnatori e organizzatori potranno ritrovarsi in una delle località più iconiche della costa Maremmana.

Dal 30 ottobre al 1 novembre, dunque, riflettori puntati su Talamone per un appuntamento che porterà nel cuore della Maremma una flotta internazionale e alcuni tra i più importanti protagonisti della vela. Il Circolo della Vela Talamone è pronto ad accogliere gli equipaggi e a offrire loro tre giornate di sport, competizione e ospitalità.