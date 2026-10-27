MASSA MARITTIMA – Il circolo di Rifondazione comunista di Follonica e Alta Maremma esprime pieno sostegno alle studentesse dell’istituto superiore Bernardino Lotti di Massa Marittima, che da lunedì hanno avviato una mobilitazione trasformando l’occupazione dei due plessi in un’autogestione concordata con la dirigenza e le autorità.

«La protesta – ricorda il circolo tramite le parole di Gabri Bartoletti e Sara Giovannoni – nasce da problemi concreti che riguardano la sicurezza, la qualità degli ambienti e il diritto allo studio: finestre malfunzionanti, infiltrazioni, muffa e umidità, bagni inutilizzabili, illuminazione danneggiata, laboratori e palestra da verificare, materiali didattici insufficienti o obsoleti. Gli studenti chiedono verifiche tecniche, interventi risolutivi, responsabilità chiare e soprattutto tempi certi. Richieste più che legittime: frequentare una scuola sicura e dignitosa non è un privilegio, ma un diritto».

«La manutenzione degli edifici delle scuole superiori è competenza della Provincia di Grosseto – ricorda Rifondazione comunista – chiamata quindi a dare risposte concrete e verificabili. Siamo sicuri che il Presidente Limatola, che abbiamo sostenuto alle elezioni provinciali, incontrerà anche gli studenti di Massa Marittima, come ha fatto nei giorni scorsi, quando ha incontrato gli studenti mobilitati a Grosseto, dimostrando disponibilità al dialogo e al confronto».

«Costi crescenti e disuguaglianze che limitano le opportunità formative »

«Allo stesso tempo – precisano da Rifondazione – è giusto riconoscere la maturità dimostrata dai ragazzi: hanno organizzato l’autogestione attraverso assemblee e forme democratiche di partecipazione, garantendo anche la possibilità di proseguire le lezioni a chi non aderisce alla protesta».

Come riconosce il circolo di Rifondazione, le richieste degli studenti, però, vanno oltre le criticità del singolo istituto e chiamano in causa le scelte nazionali. «Il governo Meloni continua a non mettere la scuola pubblica al centro delle proprie priorità, mentre studentesse, famiglie e personale scolastico fanno i conti con strutture da riqualificare, costi crescenti e disuguaglianze che limitano le opportunità formative – prosegue Rifondazione comunista – Servono investimenti, personale adeguato, sostegni per libri e trasporti e risorse per garantire a tutte e tutti un accesso effettivo all’istruzione».

«Condividiamo anche la richiesta di affrontare l’inclusione degli studenti con cittadinanza non italiana attraverso corsi di italiano come seconda lingua, mediazione linguistica e personale qualificato, non con misure che rischiano di trasformare le difficoltà in nuove barriere – proseguono dal circolo – Allo stesso modo, la scuola deve promuovere la cultura della pace, il pensiero critico e la convivenza, non abituare le nuove generazioni a considerare la guerra un orizzonte inevitabile».

«La scuola è un bene comune»

«La mobilitazione del Lotti ci ricorda che la scuola pubblica è un bene comune e investire su di essa significa investire sul futuro di tutto il territorio. Per questo le richieste delle studentesse meritano ascolto, risposte precise e impegni verificabili, non promesse generiche. Per la loro maturità, il senso di responsabilità e lo spirito critico dimostrati, gli studenti del Lotti rappresentano una risorsa preziosa per le Colline Metallifere», prosegue Rifondazione comunista.

«Stare dalla parte degli studenti significa stare dalla parte del diritto allo studio, del lavoro di chi nella scuola opera ogni giorno e di una comunità che non accetta di rassegnarsi al degrado e alle disuguaglianze – concludono – Rifondazione Comunista è al loro fianco: perché difendere la scuola pubblica significa difendere la democrazia, l’uguaglianza e il futuro delle nuove generazioni».

Per Rifondazione Comunista Follonica – Alta Maremma

I co-segretari Gabri Bartoletti e Sara Giovannoni