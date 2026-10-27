FOLLONICA – Domani 28 ottobre alla Fonderia 1 il seminario “La prescrizione sociale come dispositivo di integrazione socio-sanitaria”. L’amministrazione comunale presenterà l’esperienza di Follonica e il progetto sull’Economia sociale realizzato insieme alla Regione Toscana.

Una giornata dedicata al confronto, alla condivisione di esperienze e alla costruzione di nuove reti territoriali sul tema della prescrizione sociale. È questo l’obiettivo del seminario “La prescrizione sociale come dispositivo di integrazione socio-sanitaria”, organizzato dalla Regione Toscana e rivolto all’Area Vasta Sud Est (Avse), in programma domani, mercoledì 28 ottobre, dalle ore 9 alle ore 14, presso la Fonderia 1 di Follonica.

La prescrizione sociale rappresenta uno strumento innovativo volto a favorire il benessere delle persone attraverso una maggiore integrazione tra la dimensione sociale, sanitaria, culturale e comunitaria. Il seminario sarà quindi un’occasione per approfondire il tema, mettere in rete esperienze e buone pratiche e rafforzare il confronto tra gli attori che operano sul territorio.

All’interno della mattinata, la Regione Toscana ha previsto uno spazio specificamente dedicato al Comune di Follonica, con la presentazione del progetto sull’economia sociale che l’amministrazione comunale sta portando avanti congiuntamente con la Regione.

L’intervento dell’amministrazione comunale sarà intitolato “L’esperienza del Comune di Follonica” con la partecipazione degli assessori Stefania Turini, assessore alla cultura, e Sandro Marrini, assessore alle politiche sociali.

Il sindaco Matteo Buoncristiani sottolinea l’importanza dell’iniziativa: “La partecipazione a questo seminario rappresenta un’importante occasione per raccontare Follonica, le esperienze che il nostro territorio ha sviluppato e il lavoro che stiamo portando avanti insieme alla Regione Toscana. La prescrizione sociale ci invita a guardare al benessere delle persone in una prospettiva ampia, nella quale i servizi, la cultura, le relazioni e la partecipazione della comunità possono concorrere a costruire risposte più efficaci e inclusive”.

Nel corso dell’incontro sarà illustrata l’esperienza del Comune di Follonica e saranno presentate alcune delle iniziative che si collegano ai temi della prescrizione sociale, con particolare attenzione alla capacità del territorio di creare relazioni e opportunità attraverso la collaborazione tra istituzioni, servizi, associazioni e realtà della comunità.

Uno spazio particolare sarà dedicato anche all’area ex Ilva, che negli ultimi anni è stata interessata da esperienze di uso transitorio e da iniziative di carattere sociale, culturale e comunitario. Un percorso che testimonia come gli spazi pubblici possano diventare luoghi di incontro, partecipazione e costruzione di nuove opportunità per la città.

“La prescrizione sociale – spiegano gli assessori Stefania Turini e Sandro Marrini – permette di ampliare lo sguardo sulle politiche di welfare e di considerare la persona nella sua complessità. A Follonica esistono già esperienze e realtà che lavorano in questa direzione e il confronto con la Regione e con gli altri territori dell’Area Vasta rappresenta un’opportunità importante per rafforzare questo percorso. Riteniamo che cultura, partecipazione e socialità siano elementi strettamente collegati e che anche le attività culturali possano contribuire concretamente al benessere delle persone e alla costruzione di comunità più coese”.