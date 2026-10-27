GROSSETO – Feeling particolare quello che sta nascendo fra il Circolo Pattinatori 1951 e l’Us Grosseto 1912. Sempre più tifosi del Grifone approfittano dell’accordo tra la società del presidente Francesco Lamioni e quella del presidente Stefano Osti (uno che ama incondizionatamente la squadra in cui ha messo i primi passi della carriera da segretario generale) per assistere alle partite della squadra di serie B guidata da Massimo Mariotti. E adesso anche gli atleti della società di via Mercurio seguono costantemente le vicende del fantastico gruppo di Paolo Indiani, la più bella e fresca sorpresa del campionato di serie C e gioiscono di fronte ai successi.

Domenica scorsa, grazie al direttore marketing Maurizio Laudicino, colui che ha ideato la collaborazione tra le due società biancorosse, un gruppo di atleti del Circolo Pattinatori, da quelli che hanno iniziato a muovere i primi passi nell’avviamento, a quelli che indossano i pattini da una vita, hanno sfilato nell’intervallo di Grosseto-Reggiana, dopo aver assistito in tribuna laterale nord alla splendida prestazione dell’amato Grifone.

Per i più piccoli è stata sicuramente una grande emozione sentire gli occhi addosso di oltre duemila persone ascoltare gli applausi, vedere sui pannelli pubblicitari il nome e il logo della loro società; un’esperienza che ricorderanno per sempre e chissà che l’Usg, visto che la presenza dei pattinatori grossetani ha conciso con una straordinaria vittoria (la prima della storia contro i granata della Reggiana), prossimamente non inviti nuovamente le formazioni giovanili e la prima squadra ad assistere a un’altra prestazione di Duccio Brenna e dei suoi straordinari compagni.