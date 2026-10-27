FOLLONICA – Una rete all’ultimo respiro vale la qualificazione. La Nazionale di pallamano femminile pareggia 27-27 con la Bulgaria al Pala Golfo di Follonica e conquista il secondo turno di qualificazione ai Mondiali di Ungheria 2027. A firmare il gol del pareggio, a tempo scaduto, è Ramona Manojlovic, davanti a oltre 1.700 spettatori. Al passaggio del turno basta la vittoria per 27-23 ottenuta all’andata, lo scorso 22 ottobre a Kranevo.

Primo tempo da protagoniste

Il direttore tecnico Martin Albertsen conferma la formazione vincente dell’andata. L’Italia parte bene: Bianca Barbosu apre le marcature e al dodicesimo minuto Alice Giliberto, poi premiata come migliore delle azzurre, firma l’8-4. È il massimo vantaggio della serata. La Bulgaria resta in partita grazie a Lidiya Kovacheva, ex giocatrice di Salerno, che chiude con 12 reti su 16 tiri. All’intervallo le azzurre sono avanti 15-13.

La rimonta bulgara e il finale al cardiopalma

Nella ripresa cambia tutto. Le ospiti pareggiano subito e sfruttano gli errori difensivi e i palloni persi dall’Italia. Al trentanovesimo minuto la Bulgaria è avanti 19-17, poi arriva l’espulsione della capitana Ilaria Dalla Costa. Sul 20-17 il vantaggio dell’andata è quasi annullato, ma le azzurre reagiscono con un parziale di 5-0, trascinate dai contropiede di Giada Babbo e Angela Prela. Il finale resta in equilibrio fino al 27-26 per la Bulgaria. Poi ci pensa Manojlovic.

«Tiriamo un sospiro di sollievo – commenta Ilaria Dalla Costa –. Abbiamo passato il turno, ma sappiamo che c’è ancora molto lavoro da fare. Sono contenta della reazione: anche dopo il mio cartellino rosso le ragazze non hanno mai mollato. Ci sarebbe piaciuto premiare questo fantastico pubblico, che ci tengo a ringraziare. Speriamo di tornare qui per regalare una vittoria a questi tifosi».

Ad aprile la seconda fase

Il sorteggio del secondo turno si terrà il 19 dicembre, durante la fase finale degli Europei 2026. La prossima avversaria arriverà proprio dalla classifica continentale, e ad aprile il livello si alzerà.

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