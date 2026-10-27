MASSA MARITTIMA – Da occupazione ad autogestione. Due ore di assemblea di classe, due di assemblea di istituto e una con il preside.

QUI LE RIVENDICAZIONI DEI RAGAZZI

Prosegue in maniera pacifica, all’istituto Bernardino Lotti di Massa Marittima, l’occupazione della scuola superiore.

L’incontro con il preside

I rappresentanti, scelti tra i cinque indirizzi (eno, chimico, classico, manutenzione e geotecnico), hanno incontrato il preside della scuola.

L’idea iniziale, che era quella appunto di un’occupazione della scuola, dopo il colloquio con il dirigente scolastico si è trasformata in autogestione.

Che cosa significa autogestione

Questo significa che i ragazzi potranno gestirsi le ore e le lezioni durante l’orario scolastico, magari con i ragazzi più grandi che fanno lezione ai più piccoli, ma la scuola non verrà occupata. A fine orario i ragazzi torneranno a casa loro. Questo sino a venerdì.

Il malumore di alcuni studenti

«Alcuni ragazzi sono rimasti un po’ con l’amaro in bocca perché ritenevano che l’occupazione fosse più incisiva da un punto di vista della protesta – afferma uno dei rappresentanti – ma è evidente che nel momento in cui abbiamo incontrato il preside c’è stata una mediazione».

Da domani ogni indirizzo decide

Da domani ogni indirizzo organizzerà il proprio tempo in autonomia, e deciderà su cosa concentrare l’attività. L’autogestione continuerà sino a venerdì 30 ottobre.