MASSA MARITTIMA – La Flc Cgil di Grosseto si schiera con gli studenti nell’occupazione del Lotti. Il sindacato della scuola esprime pieno sostegno e solidarietà alle studentesse e agli studenti dell’istituto superiore di Massa Marittima, che hanno scelto di occupare e autogestire la scuola per far sentire la propria voce e rivendicare diritti, spazi, risorse e un futuro non più rinviabile.

«Ci allacciamo alla protesta e alla mobilitazione studentesca che sta attraversando il territorio, convinti che sia giunto il momento di riconoscere un principio semplice e decisivo: la scuola è dei ragazzi – spiega Alessandra Vegni, segretaria della Flc Cgil di Grosseto –. Ogni volta che un insegnante non viene sostituito si toglie un diritto alle studentesse e agli studenti. Ogni volta che l’insegnamento viene rinchiuso in paletti di programma, che si introducono tetti agli stranieri o si tagliano fondi e risorse, si tolgono libertà e opportunità ai ragazzi. Lo stesso accade quando si precarizza il lavoro scolastico, quando mancano strumenti adeguati e quando non vengono messi a disposizione spazi davvero fruibili: si toglie futuro alle nuove generazioni».

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Il coraggio di dire no

Per il sindacato, questi ragazzi hanno trovato la forza di opporsi e di chiedere di essere ascoltati. Lo fanno sapendo che qualcuno potrà indicarli come ribelli, strumentalizzarli o stigmatizzarli. La Flc Cgil si schiera invece dalla parte di chi ha il coraggio di dire no, di scendere in piazza e di occupare una scuola per rivendicare che quella scuola è anche sua. Studenti, docenti e personale, sottolinea il sindacato, sono il vero cuore della scuola. Chi la vive e ci lavora ogni giorno non può che chiedere un posto di lavoro migliore e un futuro più dignitoso.

«Non provate a sminuire o additare gli studenti – dice Vegni –. Loro sono il futuro, e si ricorderanno di quello che oggi noi adulti stiamo facendo o non stiamo facendo».

Secondo la Flc Cgil, il dissenso responsabile è una risorsa per la democrazia. Una scuola democratica deve quindi saper accogliere le voci scomode e dare risposte concrete ai problemi sollevati.

L’occupazione del Lotti e la richiesta di confronto

«Chiediamo pertanto a scuola, istituzioni, territorio e parti politiche di aprire un confronto serio e senza pregiudizi con le studentesse e gli studenti del Lotti – rimarca Vegni –. Bisogna ascoltarne le istanze e individuare risposte concrete su sostituzioni, organico, risorse, spazi e diritti, ma anche e soprattutto sulle loro idee di società futura. Il loro manifesto condanna la militarizzazione delle scuole e le logiche di guerra, e chiede investimenti più importanti per garantire a tutti un accesso equo all’istruzione, senza disuguaglianze e senza discriminazioni».

L’appello a una protesta pacifica

«È l’ora di capire tutti che la scuola è di chi ci studia e di chi ci lavora – conclude Vegni –. La Flc Cgil si schiera dalla parte di chi ha il coraggio di dire no, di scendere in piazza, di occupare una scuola e gridare che “quella scuola è nostra: entrerete solo quando sarete disposti a restituirci il nostro futuro”. Docenti e personale Ata comprendono il disagio di questi giovani, perché la scuola è anche loro e una parte di quel disagio è sicuramente anche il loro. Alla nostra generazione chiediamo di non sminuire né additare gli studenti: la loro protesta è un grido di aiuto. Alle studentesse e agli studenti diciamo solo di mantenere una protesta pacifica, civile e ordinata, tenendo però la barra ferma sui diritti fondamentali. Non fateveli portare via da nessuno, soprattutto da chi vi ha preceduto lasciando lungo la strada una lunga scia di errori».