GROSSETO – Un branco di lupi si muove con tranquillità nei campi della Trappola, a Principina, a pochi metri da abitazioni private e agriturismi. A dirlo Mirella Pastorelli, presidente del Comitato Pastori d’Italia, che ha raccolto le segnalazioni dei residenti preoccupati e inviato le foto di questo articolo.

«I residenti mi hanno scritto impauriti, chiedendomi se fossero lupi – racconta Mirella Pastorelli –. Ho visionato le foto e ho potuto constatare che sì, sono lupi. E non è il lupo solitario, è un branco intero. Questo fa ancora più paura».

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Aziende agricole sotto pressione

«La zona è abitata e coltivata. Oltre alle famiglie e alle strutture turistiche ci sono aziende agricole e zootecniche che, secondo il Comitato, da mesi subiscono predazioni quotidiane e danni economici ingenti».

Branco di lupi, l’appello alla Regione

«È inutile ripetere sempre le stesse cose. Qui bisogna che la politica si dia una mossa – prosegue la presidente –. Tutti gli altri paesi europei, dopo il declassamento del lupo deciso dall’Unione europea, hanno subito approvato una legge e hanno iniziato con gli abbattimenti selettivi autorizzati. In Italia si continua a tergiversare».

Secondo il Comitato, la Regione Toscana starebbe formando venticinque persone per attuare il piano di gestione. Il loro compito sarebbe soprattutto intervenire quando i lupi si avvicinano alle greggi o rappresentano un pericolo per le persone.

«Venticinque persone per una regione come la Toscana sono un numero limitato – sottolinea Pastorelli –. Ma quello che chiediamo al presidente Eugenio Giani è che questo piano venga attuato immediatamente, come stanno facendo tutti gli altri paesi. Non possiamo più aspettare».

Il rischio di campagne abbandonate

Per il Comitato Pastori d’Italia il problema va oltre la singola segnalazione. Se le aziende non reggono e le persone lasciano le campagne, spiega l’associazione, «le terre verranno abbandonate e i lupi ne diventeranno i veri padroni. Aumenterà inoltre la desertificazione e verrà meno il presidio ambientale che solo gli allevatori garantiscono».

«Senza allevatori non avremo più i nostri prodotti genuini, quelli che portano l’Italia ai primi posti nel mondo – conclude Pastorelli –. E avremo la fuga delle persone verso le città in cerca di altri lavori, perché in campagna non si può più andare avanti. Chiediamo solo di poter vivere tranquilli nelle nostre case e nelle nostre aziende. Se non ci saranno risposte in tempi brevi, gli allevatori sono pronti a scendere in piazza».