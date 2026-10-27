MASSA MARITTIMA – «Fascista io?! Sì, ritengo che lo stile razionalista sia meraviglioso, specialmente per quanto riguarda l’ergonomia degli spazi. Il tavolo che ho presentato alla Design Week di Milano è sviluppato dal Colosseo quadrato costruito nel ventennio e di fatto macchiaioli e futuristi fanno davvero parte del Dna di ogni maremmano. Ma, anche grazie alle mie origini, credo fermamente nella democrazia che è l’esatto contrario di fascismo». Inizia così, con una provocazione e una risposta determinata, il racconto della nuova e profonda metamorfosi artistica che sta per abbracciare Massa Marittima.

Il volto del Museo Subterraneo, dipinto di giallo in via Corridoni, si prepara infatti ad arricchirsi di un po’ di colori. E simboli. L’iter burocratico ha ufficialmente sancito che la realizzazione del progetto decorativo sulla facciata dello spazio museale sarà affidato all’estro e alla sensibilità di Carlo Cialli, artista già noto in Maremma per le sue imponenti e monumentali opere visibili sulle facciate di edifici e palazzi del territorio.

Dalla scintilla in tv alla rinascita

L’idea di questo intervento non nasce a tavolino (forse Cialli l’ha pensata su quello che ha disegnato lui) ma affonda le radici in un incontro fortuito avvenuto nel giugno del 2024 negli studi di una televisione locale tra l’artista e la sindaca Irene Marconi. Da quello scambio di vedute si è accesa una lampadina, un’ispirazione che ha iniziato a prendere forma unendo visioni, idee e la voglia di lasciare un segno indelebile nella comunità.

Un percorso che, guardato da vicino, racchiude anche una forte valenza umana e intima. Il progetto di Cialli nasce mentre stava tornando pienamente alla vita dopo tre anni di cure intense per sconfiggere una seria malattia. L’anno scorso, nel 2025, anche la sindaca Marconi ha affrontato con coraggio e resilienza le difficoltà legate a una patologia. Le due storie di rinascita personali si sono intrecciate e hanno dato luce a un’idea che parla della storia collettiva di un territorio fatto di fatica, sudore e riscatto.

Sì, non possiamo fare anticipazioni ma inevitabilmente sul Subterraneo ci sarà qualcosa che richiama il mondo della miniera. «Il mio intento è rappresentare la storia del minatore, la famiglia, la società, le nostre origini. Tramite un’immagine immediata. Voglio far sentire lo spettatore coinvolto nell’opera, perché il target è lui, il visitatore. Chiamato a ricordare e a far parte delle nostre origini: la nostra intera società locale legata alle miniere», spiega Carlo Cialli.

Il lavoro del designer, svolto in collaborazione con l’architetto emiliano Domenico Arena che si è interfacciato con le Soprintendenze dei beni culturali, porta sulla facciata del Subterraneo qualcosa che non è una semplice decorazione, ma un vero e proprio “cerchio della vita” evolutivo. Cialli ha ideato un gioco cromatico e narrativo che unisce epoche diverse. Non mancano i riferimenti alle figure più fragili ma essenziali di quel mondo: i contadini, le donne in attesa con i panieri, un chiaro richiamo alla poetica dell’Angelus di Millet, e la fede che ha sostenuto intere generazioni tra le asperità della terra e della roccia.

La facciata promette di trasformarsi in un libro aperto, sulla storia di Massa Marittima, capace di unire anche con colori differenti passato e presente, ferite rimarginate e bellezza urbana. Un’opera che accompagnerà i visitatori prima e dopo ogni visita.

Il dialogo con l’architettura e le radici in Maremma

L’opera è progettata per dialogare in perfetta armonia con la parete del palazzo di architettura razionalista che ospita il museo, edificato in una piazza che si contrappone visivamente all’abside della basilica di San Cerbone, una delle più affascinanti della Toscana.

E sulla questione stilistica e politica, Carlo Cialli non si nasconde dietro ai convenevoli: «La politica? Il mio babbo montierino è orfano di padre, così la mia mamma. Uno è stato ucciso dai partigiani, l’altro era segretario del Partito comunista di Castagneto Carducci. Se mi chiedi del fascismo posso parlarti solo del razionalismo, perché per quanto riguarda la politica credo fermamente nella democrazia che è l’esatto contrario del fascismo. Di fatto, però, macchiaioli e futuristi fanno davvero parte del Dna di ogni maremmano, e il tavolo che ho presentato alla scorsa Design Week di Milano è sviluppato proprio partendo dal Colosseo quadrato. Faccio giocare molto la storia nelle mie opere, ma cerco sempre di far ricordare a chi le vede o le usa che viviamo nel presente. Non vengo a compromessi con i valori della democrazia».

Con l’opera al Subterraneo Cialli torna in Maremma dopo aver ridato vita a molti spazi pubblici e privati a Montieri, aver disegnato la storia delle Casse mutue riunite di Boccheggiano e aver colorato Roccatederighi con il murale di Sasso di Fredi. Torna nello specifico a Massa Marittima, dopo aver prestato la sua arte per il Palio del Balestro del Girifalco (insieme alla pittrice Elena Rapaccini).

«Per noi quello di Cialli è un gradito ritorno – ricorda la sindaca Marconi – Crediamo che l’opera proposta possa letteralmente umanizzare e dare quel tocco di movimento a un luogo che è di per sé statico ma riesce a parlare di migliaia di vite umane che in questo territorio, per secoli, hanno visto nella miniera il futuro di intere generazioni. Il Subterraneo sarà così sempre più un luogo dove la storia dimostrerà di avere il suo posto nel futuro, dialogando meglio anche con i giovani a partire dall’ingresso, che viene così ulteriormente valorizzato».

Ora non rimane altro che seguire i lavori e vedere, dopo le anticipazioni, cosa Carlo Cialli ha di nuovo in serbo per la città del Balestro.