GROSSETO – La Provincia di Grosseto ha partecipato all’Europa Project Week 2026, la manifestazione dedicata alla progettazione europea e alle opportunità offerte dall’Unione europea, che si è svolta dal 20 al 22 ottobre alla Fortezza da Basso di Firenze.

Nelle giornate del 21 e 22 ottobre, la Provincia è stata presente nello spazio condiviso con Upi Toscana e con le Province di Lucca, Massa-Carrara e Livorno, per raccontare le esperienze realizzate e il ruolo degli enti provinciali nella promozione delle opportunità europee sui territori.

Per la Provincia di Grosseto hanno partecipato Alessandra Martini e Roberta Nieri, presentando il percorso sviluppato dall’ente nell’ambito del programma Erasmus+, con particolare attenzione alla mobilità internazionale degli studenti, alla formazione professionale e alle ricadute positive che queste esperienze generano per i giovani e per il territorio.

“La Provincia di Grosseto investe nei programmi europei dedicati alla mobilità giovanile – spiega Francesco Limatola, presidente della Provincia – prima lo ha fatto attraverso il programma Leonardo da Vinci e successivamente con Erasmus+. I risultati confermano la continuità e il valore di questo percorso: nel periodo 2019-2025 si sono registrate oltre 480 partecipazioni alle attività di mobilità, considerando studenti, personale scolastico e accompagnatori”.

Nel corso degli anni, le mobilità hanno interessato diverse destinazioni europee, tra cui Valencia, Malta, A Coruña, Porto, Tralee, Bordeaux, Alicante e Lipsia, consentendo ai partecipanti di confrontarsi con contesti lavorativi, lingue e culture differenti.

“Erasmus+ è molto più di un’esperienza di viaggio o di un tirocinio all’estero – conclude Limatola – accanto alla crescita individuale, il programma contribuisce ad avvicinare gli istituti scolastici alla dimensione europea, rafforzando le relazioni internazionali e favorendo la diffusione di una cultura della cooperazione”.