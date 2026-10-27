GROSSETO – Investimento in via Oberdan a Grosseto, poco prima dell’incrocio con via Tripoli. Questo pomeriggio alle ore 15:12, un’auto ha investito un uomo di 48 anni mentre attraversava la strada. Nell’urto la persona battuto la testa sul vetro della vettura ed è rimasta ferita. È stata portata all’ospedale Misericordia.

Il soccorso e il trasporto in ospedale

Sul posto sono intervenute l’automedica di Grosseto e la Misericordia, che hanno soccorso la persona ferita e l’hanno trasportata al Misericordia.

I rilievi della Polizia municipale

L’incidente è avvenuto vicino alle strisce pedonali. È intervenuta anche la Polizia municipale, per i rilievi e per ricostruire la dinamica dell’incidente.

(foto Lorenzo Mancineschi)