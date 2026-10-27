GROSSETO. Per chi si occupa di comunicazione, sorge ogni tanto il dubbio che il proprio lavoro sia destinato a durare poco tempo. Viene data la notizia e poi, tutto al macero, tutto nel frullatore dei ricordi. Le stesse notizie più importanti o sensazionali si appannano e perdono di effetto, per questo potrebbe essere utile uno sguardo alla Grosseto anni Settanta, o quasi.

C’è nel fruitore (lettore nel caso di giornali) un processo di oblio. Leggere, memorizzare, ricordare e poi dimenticare, per una sorta di naturale difesa psicologica. La mente agisce come un “depuratore” ed i contorni di fatti e vicende perdono la loro nitidezza. Il ritrovamento dunque, come è accaduto a noi, di una serie di quotidiani e settimanali datati 1969/1970, ha rappresentato una vera opportunità.

È stato come se una macchina del tempo ci avesse catapultato indietro, offrendoci l’occasione di rivivere idealmente scampoli di quella società. Si iniziava a parlare diffusamente di droga. Fece scalpore la notizia che dodici ragazzi tra i 13 ed i 18 anni fossero stati sorpresi a fumare hashish su di uno zatterone ancorato sul Tevere.

Ed a Grosseto e provincia che cosa si faceva? Per non pochi, esperienze e stili di vita erano quelli: andavano in Marocco, in Turchia ed al ritorno, tiravano fuori “erba buona” per qualche fumata collettiva, a casa di amici interessati. Senza atteggiamenti sociopolitici, possiamo affermare che molti di loro erano parte di quella emergente estrema sinistra che, di lì a qualche decennio, avremmo ritrovato, trasformati in piccoli borghesi, nei ruoli di insegnanti, funzionari pubblici e liberi professionisti. Stiano tranquilli, non faremo nomi! Scorrendo quei giornali, ritorna pure la notizia che la scuola era nel caos.

Ai doppi turni ed agli altri mali cronici, si aggiungevano i blocchi degli scrutini ed il movimento studentesco si esercitava con slogan contro lo Stato. A proposito di Stato, l’allora onorevole Preti, Ministro delle Finanze, aveva sentenziato che “…il computer scoprirà gli evasori fiscali” ma chiaramente non era profeta e tutto sarebbe rimasto quasi invariato. Berlusconi era ancora in attesa di iniziare la escalation, la sola TV nazionale ci propinava il re del telequiz Mike Bongiorno. C’era un’auto ogni 6 abitanti e la grande passione dei giovani (complice il film “Easy Rider“) era la motocicletta.

Nella nostra città, i giovani vivevano più o meno come oggi: cinema, Sala Eden (ancora le discoteche non c’erano), passeggiata per il corso, imboscamenti in pineta, feste in casa. Diversamente dalla contemporaneità, alcune quattordicenni continuavano a portare calzette corte color carne ed i maschietti ad indossare i pantaloni all’inglese (quelli sino al ginocchio). A proposito di pantaloni, imperversava il jeans, con pseudo valenza antisociale, eravamo in odore di femminismo, di liberazione sessuale, di unisex, di lotta ai consumi. Venivano acquistati dai rigattieri o nei mercatini giacchetti militari, vecchi eskimo (già in auge da qualche anno), maglie artigianali di lana grezza, il tutto come segno di appartenenza ad un certo gruppo. L’intenzione era quella di mostrare un look anticonvenzionale, di rottura con la famiglia ed il sistema.

Qualche giornalista “perbenista” lo aveva definito look per future “contestazioni di antiquariato”. Basta, basta così, torniamo ai tempi attuali ed i vecchi giornali utilizziamoli per pulire i vetri di casa e delle nostre auto.

Idee e non ricordi!