GROSSETO – Il Rotary Club Grosseto guarda con particolare attenzione ai giovani, e ne dà dimostrazione a Grosseto consegnando kit di materiale didattico alle elementari e Qr code di storia alle scuole superiori.

Per quanto riguarda le elementari ha infatti iniziato la donazione di kit contenenti materiale didattico che, martedì 27, sono stati consegnati alle scuole elementari di via Mascagni, via Scansanese e Rispescia nonché a quelle di via Giotto e di Marina.

Come ha spiegato il presidente del Club, Luigi Galimberti, che era accompagnato dal rappresentante del governatore distrettuale, Massimo Ciancagli, “è pensando al lavoro quotidiano degli insegnanti che è stato scelto di fare questo piccolo dono, delle box contenenti materiale di facile consumo che possono essere concretamente utili durante l’anno”.

Accade infatti che nelle classi possano esserci dei bambini che non hanno a disposizione, per varie ragioni, quaderni, matite, gomme, forbici e quant’altro viene usato nel corso della giornata. Ecco che questi kit donati dal Rotary possono venire in aiuto e permettere a tutti di svolgere il loro lavoro di apprendimento.

“Un gesto semplice, – ha ricordato ancora il presidente Galimberti – che vuole esprimere la vicinanza del Rotary e il suo sostegno alla scuola, agli insegnanti e soprattutto ai bambini che rappresentano il nostro futuro”.

Nei prossimi giorni questi kit di materiale didattico saranno consegnati anche alle altre scuole elementari del Comune capoluogo.

Per quanto invece riguarda le scuole superiori l’associazione rotariana Carlo Berliri Zoppi, nel corso della trasmissione “Polis” di Tv9, ha consegnato ai Comuni di Grosseto e Castiglione della Pescaia oltre tremila QR code contenenti le quattro conferenze di storia della Maremma che sono state realizzate dall’associazione rotariana nel corso dell’annata 2025-2026, QR code che saranno consegnati agli studenti.

“Conoscere meglio la Maremma” è il filo conduttore di questa iniziativa che, detto per inciso, prosegue anche quest’anno, e che nei QR code consegnati al Sindaco di Castiglione della Pescaia, Elena Nappi, e all’assessore alla Cultura del Comune di Grosseto, Luca Agresti, che provvederanno a farli avere agli studenti tramite i loro Istituti.

I QR code donati riguardano la pianura che va da Roselle a Castiglione, l’antico Lacus Prilis, oggi Diaccia Botrona, e ne descrivono la realtà in epoca etrusca e romana, in epoca medievale, con la riforma lorenese e nella realtà attuale. Si tratta di quattro incontri in cui sono stati relatori il Direttore del Museo Archeologico, professori universitari ed esperti del padule com’è oggi.

“Il conoscere da dove veniamo – ha ricordato il presidente dell’associazione rotariana Carlo Berliri Zoppi – permette di comprendere meglio chi siamo e, forse, aiuta a capire dove possiamo andare. Purtroppo per quanto riguarda la Maremma siamo ancorati a vecchie interpretazioni che la vogliono solo una terra di disperazione e di disgrazia, cosa che in effetti non è esatta, e dunque andare alla ricerca di quelle che sono state le vere realtà della nostra storia può aprire le menti e farci apprezzare ciò che veramente è stata ed è questa splendida terra di Maremma”.