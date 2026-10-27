CASTEL DEL PIANO – “Il nostro piazzone – commenta Ludovico Bartolommei, assessore del Comune di Castel del Piano – è un luogo amato da grandi e bambini e merita attenzione e cura degli spazi pubblici.

In passato sono state compiute scelte di arredo forse dettate prevalentemente da criteri estetici. Non è stata valutata la qualità complessiva delle panchine messe in opera e neppure la loro comodità d’uso. Dopo pochi anni dall’installazione molte sedute sono danneggiate e inadatte all’uso, per cui è stato necessario intervenire rimuovendo le panchine ormai degradate.”

“Per evitare nuove spese per la collettività – continua Bartolommei – sono state recuperate le panchine preesistenti e ricollocate in sostituzione. Un’ultima considerazione: il Comune amministra i beni e le risorse dei cittadini ed è necessario che ogni spesa sia ben ponderata senza sottovalutare nulla, con competenza, attenzione e garantendo il più possibile la qualità delle scelte.”