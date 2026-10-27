GROSSETO – Un cambio di passo storico per la tutela della salute pubblica: il Comune di Grosseto punta sulla limitazione degli orari delle slot, l’istituzione di un marchio etico per i locali e la prevenzione nelle scuole e nei centri anziani.

Il Consiglio comunale ha infatti approvato una mozione decisiva per il contrasto al gioco d’azzardo patologico e la salvaguardia del benessere collettivo. Il provvedimento, promosso e sostenuto dai consiglieri Gabbrielli, Pettrone, Cucchi, Pieraccini e Cerboni (Gruppo Misto, UDC, Popolari Noi Moderati e Azione), segna una svolta fondamentale nelle politiche di prevenzione del territorio.

Finora la tutela della salute si è basata su norme “passive”, legate prevalentemente al rispetto delle distanze dai luoghi sensibili e al decoro urbano. Con l’approvazione di questa mozione, l’Amministrazione comunale supera la logica del solo divieto per adottare una strategia di comunità concreta, articolata su tre direttrici principali:

Stretta sugli orari: l’Amministrazione viene impegnata a limitare gli orari di funzionamento delle slot machine per interrompere la continuità del gioco compulsivo.

l’Amministrazione viene impegnata a limitare gli orari di funzionamento delle slot machine per interrompere la continuità del gioco compulsivo. Incentivi all’etica: viene istituito un marchio etico per gli esercizi commerciali “No Slot”, accompagnato da agevolazioni per i commercianti che scelgono di rinunciare ai profitti dell’azzardo a favore della salute dei cittadini.

viene istituito un marchio etico per gli esercizi commerciali “No Slot”, accompagnato da agevolazioni per i commercianti che scelgono di rinunciare ai profitti dell’azzardo a favore della salute dei cittadini. Prevenzione e sensibilizzazione: in sinergia con le associazioni e gli enti del territorio, prenderanno il via percorsi formativi continuativi rivolti alle fasce più vulnerabili della popolazione, in particolare studenti delle scuole secondarie e frequentatori dei centri anziani.

Oltre all’impatto sul territorio comunale, la mozione conferisce un chiaro mandato al Sindaco affinché si faccia portavoce presso il Governo e il Parlamento per richiedere interventi strutturali a livello nazionale, tra cui:

Il divieto assoluto di pubblicità sull’azzardo;

Normative più severe per il gioco online;

L’incremento delle risorse destinate ai SerD e ai servizi sociali per il sostegno alle famiglie colpite dalla dipendenza.

L’approvazione dell’atto è arrivata al termine di un acceso dibattito consiliare, superando perplessità e richieste di ritiro. La votazione finale conferma la volontà di assumersi una responsabilità concreta a favore della coesione sociale e della tutela delle persone più fragili.